Policías de CDMX esposan a niñas por quedarse dormidas en el Metro (Video)

Policías de la Ciudad de México protagonizaron un momento que ha causado indignación entre los capitalinos, ya que esposaron a dos menores de edad presuntamente por quedarse dormidas en un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En el video se observa a dos mujeres policías de la Ciudad de México, quienes indican a las mujeres que las van a trasladar ante el juez cívico por quedarse dormidas en el Metro, y por lo que se entiende en la grabación, les enseñaron “un supuesto reglamento” que así lo indica

CDMX Metro ha salvado a 87 personas de quitarse la vida en sus instalaciones en 2023

Dos trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo les indican a las afectadas que esa página que les mostraron las uniformadas no es oficial, por lo que es mentira que estén incurriendo en algún delito.

Personal del Metro intetó ayudar a las menores

Cuando aparentemente, las policías están esperando el arribo de una patrulla para llevarse a las mujeres (dos niñas y una mujer adulta), un trabajador del Metro, vestido de negro y con lentes, les señala que llamen a sus padres, que los informen de lo que está pasando, porque es una arbitrariedad lo que las oficiales estaban haciendo con ellas.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Luego aparece otro trabajador del Metro, vestido de gris, quien les dice a las mujeres que la página que les enseñaron las policías no es oficial.

“Esa página no es oficial, en el reglamento no está estipulado, que las tienen que trasladar”, (se entiende que por quedarse dormidas).

Luego, el mismo trabajador les pide que graben todo, para que quede constancia del atropello de las uniformadas, mientras estas, guardan silencio y una de ellas graba con su teléfono, por lo que el hombre de negro dice: “Señora, tenga cuidado porque están grabando y no sé qué uso le den a esas imágenes”, y la mujer responde: “A mí no me importa lo que hagan porque no estamos haciendo nada malo”.

El hombre de gris vuelve a intervenir y señala: “Pero como servidores públicos no pueden estar grabando”, reprochando el actuar de las policías.

“No estamos haciendo nada malo, son unas niñas”, vuelve a remarcar la mujer, “No puede ser posible”, haciendo referencia de cuándo se convirtió en delito dormitar mientras uno viaja en el Metro.

Foto: captura de pantalla vía @viral_metro

Esposaron a las niñas

En las imágenes, se observa a dos niñas, las cuales fueron esposadas por las policías, por lo que los trabajadores del Metro les hacen énfasis de que graben todo, porque las tratan como delincuentes.

Cabe señalar que las uniformadas en todo momento se mostraron con actitud prepotente, incluso, respondiendo a los cuestionamientos del hombre de negro.

Otra situación por subrayar, es que en el tuit difundido se califica a los trabajadores de prepotentes, sin embargo, hay un error de contexto, ya que al contrario, los dos hombres en todo momento cuestionan el comportamiento arbitrario y prepotente de las policías, y que las dos niñas y su acompañante, no estaban incurriendo en ningún delito, además de que les siguieren que hablen a sus padres para que estén enterados del abuso de autoridad del que estaban siendo víctimas.

Por último, no se conoce si las mujeres fueron remitidas ante la autoridad, si las dejaron retirar y si las afectadas presentaron alguna denuncia contra las oficiales.



Al momento, las autoridades del Metro ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han expresado una opinión respecto a este incidente ocurrido en el Metro, donde se habría cometido un claro abuso de autoridad, por parte de las uniformadas.

#ULTIMAHORA



Estos son los Servidores Públicos del @MetroCDMX qué con el Apoyo de Policías de la @SSC_CDMX Amedrentan a unas Niñas por quedarse dormidas🚨



En el vídeo se aprecia cómo el Prepotente Trabajador del #MetroCDMX Amenaza a las Niñas por andar Grabando...@GobCDMX pic.twitter.com/WxdZZ5KrSK — MetroViral (@viral_metro) September 21, 2023

Publicado originalmente en La Prensa