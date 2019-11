¿Por qué marcharon los estudiantes de la UNAM?

Con las consignas "Ya no queremos más polarización hecha por la autoridad contra la comunidad feminista" y "Fuera el acoso de la UNAM", inició la marcha desde Parque La Bombilla hacia rectoría de Ciudad Universitaria.

La marcha y protesta se realizó para exigirle al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destituir a cuatro maestros de la Fes Cuautitlán, pues tres mujeres han sido víctimas de acoso y una más fue violada.

Justicia Expulsan a 16 alumnos de la UNAM por agredir a mujeres

Denunciaron que han hecho lo correspondiente para que los docentes sean separados de sus cargos pero que la UNAM no ha hecho nada para que las alumnas se sientan seguras en sus salones de clases.

"En la elección del rector estaban más preocupados poner una mejor imagen y la misma UNAM ha fomentado la polarización contra la violencia de género", decían mediante un megáfono frente a rectoría.

Antes de que llegara el grupo de Acción Violenta gritaban en unísono "Los porros están mandados por rectoría y todo mundo lo sabe. Mientras, nos estamos enfrentando entre estudiantes", seguía el mitin de los jóvenes.

Al movimiento también se unió Araceli, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas pues el problema del acoso no sólo está en las preparatorias sino también en Ciudad Universitaria, pero es igual ya que tampoco son apoyados por la autoridad para poner fin a esta violencia de género.

Foto: @nachorago

"Queremos que no solamente se quede en una disculpa, sino que haya un proceso de reinserción, que se les den cursos sobre el daño que provocan con su violencia contra nosotras", reclamó.

Los hombres que acompañaron la exigencia dieron total respaldo: "No vamos a dejarlas solas".

En un sólo grito hicieron retumbar rectoría "sin violadores, sin acosadores. Todas pedimos seguridad".

#AlMomento



Grupos encapuchados vandalizan la Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria



Video | Cecilia Navahttps://t.co/o8Itrq6MMG pic.twitter.com/E57x4EpXs6 — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 14, 2019

Reclamaron que la UNAM no quiere apoyar la denuncia que hizo una joven que fue violada por uno de sus maestros ya que la denuncia la puso en la Procuraduría General de Justicia y no en el propio plantel. Justificaron, que la joven se vio obligada a realizar la denuncia fuera de la institución por el temor a que no le hicieran caso en Ciudad Universitaria.

"Quítate del medio maestro acosador que hay viene el estudiante", vitoreaban.