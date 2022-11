Problema de la Arena Ciudad de México fue por personas influyentes y borrachas: Salinas Pliego

Durante la madrugada de este martes 15 de noviembre la Arena Ciudad de México fue clausurada debido a un seguimiento sobre una carpeta de investigación iniciada por los delitos de robo agravado y lesiones, pese a que durante la tarde le fueron retirados los sellos, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer el problema que se suscitó en el recinto de espectáculos.

A través de sus redes sociales el Presidente de TV Azteca narró lo que sucedió el pasado sábado 12 de noviembre en los adentros de la Arena Ciudad de México. Con base a las declaraciones de Salina Pliego, comentó que alrededor de las 12:30 de la madrugada "se suscitó una riña entre particulares en estado etílico, donde hubo intercambio de golpes y una de las partes resulto más golpeada", pese a que la riña no duró más de tres minutos, fue suficiente para que ambos implicados se golpearan.

Cabe mencionar que todo esto ocurrió durante el concierto que brindó la famosa banda "El Recodo" en la Arena Ciudad de México.

Posteriormente, elementos de seguridad de la ACMX procedió a llevarse a los involucrados para ser atendidos por personal médico, así lo aseguró en su cuenta de Twitter el empresario, "Los atendieron paramédicos de Arena CDMX y ERUM, la persona afectada se identificó como Emiliano Azuceno. Titular de la ADIP y dijo ser un colaborador muy cercano de la Fiscalía/ Jefatura de gobierno", comentó.

De igual manera Salina Pliego mencionó que la persona afectada "amenazó con demandar a la Arena porque le pusieron una golpiza y enviar al INVEA entre otras amenazas. Se le condujo al hospital Ángeles Lindavista en donde la Arena CDMX ha corrido con los gastos", sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dado informes sobre la salud del presunto lesionado.

LA CONDUCTA DE LOS BORRACHOS INFLUYENTES:



Rafael Emiliano Azuceno Ramirez y Bernardo Azuceno Ramirez.



12 de noviembre



00:33:55 Se suscitó una riña entre particulares en estado etilico, donde hubo intercambio de golpes y una de las partes resulto más golpeada. pic.twitter.com/7bF0QARb7Y — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 16, 2022

Por otra parte, cuando los familiares de Emiliano Azuceno, fueron informados de lo ocurrido estos "únicamente se dijeron ser cercanos de la jefa de gobierno y exigieron que se les pagaran los gastos, un celular y una cadena de oro" puntualizó el presidente de la televisora.

Para finalizar, el empresario mexicano señaló que lo ocurrido había sido un abuso de autoridad y pidió a todos los asistente de la Arena Ciudad de México evitar pleitos y más cuando las copas se sobrepasan, "Si van a ir a un concierto no se pongan pedos, si se ponen pedos no busquen pleitos, si buscan pleito por lo menos metan las manos, no sean pendejos, si les pegan no sean llorones, si se van a embroncar… que no sea conmigo" señaló Ricardo Salina Pliego.

