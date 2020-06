"Tenemos que parar con esta violencia policiaca", piden mujeres en la SSc-CDMX

Alrededor de 20 personas llegaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para protestar por el abuso policial que realizaron contra Melanie pero en esta ocasión las esperó un fuerte dispositivo policial desde Bucareli hasta Florencia (unos 500 metros a la redonda) de las instalaciones.

"¿Quién nos cuida de la policía?", "No me cuidan, me violan", "No denuncio porque me amenazan" y "En menos de un mes 3 casos de abuso sexual", se leía en una mega cartulina que dos chicas alzaron dándole la espalda a los elementos que encapsularon las instalaciones de la SSC.

CDMX Supervisarán el trabajo de los policías durante manifestaciones: Sheinabum

La protesta que fue convocada después que dos policías aplastaron el rostro de la menor mientras participaba en la marcha en la que exigía acabar con los abusos policiales como el de Giovanni en Jalisco.

Otro grupo de chicas realizaron un minuto de silencio por todas las personas que han sido criminalizadas por la policía.

"Si seguimos permitiendo estos abusos la policía va a tener el poder sobre los ciudadanos, esa violencia no está castigada", expresó otra de las manifestantes con un megáfono.

Además una joven cuestionó el fuerte dispositivo policial a la jefa de gobierno de la Ciudad de México "Claudia Sheinbaum está reprimiendo. Basta de la represión policíaca".

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Una de las participantes, preguntó el por qué los policías si vieron que la joven estaba rompiendo vidrios "por qué no la detuvieron como la Ley manda en lugar de pisotearla".

De manera separada llegó un grupo de seis encapuchadas a pegar hojas tamaño carta en los escudos de los policías con las fotos de mujeres víctimas de feminicidio, abuso sexual y violación, otra con la leyenda "pinches culeros".

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Entre estos nombres aparecieron Fátima la menor de 7 años que fue violada y te contraída sin vida en un basurero, Dulce Ivanna de 16 años, asesinada y calcinada por su amigo porque no quiso salir con él.

Además estaba el nombre de Fátima Quintana 12 años, Ingrid Escamilla asesinada por su pareja, Lupita, Ámbar Dolores Vázquez 20 años, Diana Velazquez, Mariana Leticia 21 años, Daniela Jiménez 15 años, Joseline Montayo 17 años y Karla.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

"Si tocan a una respondemos todas", gritó una de ellas.

El dispositivo de seguridad selló las entradas por enfrente, a espalda y a sus costados, aquí según, el subsecretario de Gobierno Arturo Medina sólo hubo 400 elementos pero alrededor de sus calles e incluso en Reforma y hasta Bucareli se vieron a más elementos.

También otra de la nueva estrategia de seguridad fue el resguardo con elementos que se metieron a la estación del Metrobús Insurgentes.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Esto provocó enojo entre las asistentes y sentenciaron a los policías "Mañana se vienen bien comidos, con doble ropa a abajo porque los vamos a quemar y vamos a patear cabezas como patearon a nuestra compañera".

De esta manera en una hora las asistentes se retiraron del lugar.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Te recomendamos ⬇️