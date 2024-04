Puesto de Mando en Benito Juárez registra alta afluencia de vecinos afectados por agua olorosa

El Puesto de Mando instalado desde el domingo en el Parque San Lorenzo, colonia Tlacoquemecatl, registra alta afluencia de vecinos afectados por el olor del agua que viene de la red de agua potable en la alcaldía Benito Juárez.

Son alrededor de 100 personas de distintas áreas operativas del gobierno de la Ciudad de México las que atienden a los habitantes que acuden para ser orientadas sobre el uso del agua.

Personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social además recorre las calles aledañas al parque, para tomar muestras de agua en domicilios reportados en el puesto.

Ante la angustia de los colonos, el personal del puesto les señala que, según los primeros análisis del agua, no hay rastros de algún hidrocarburo.

Vecinos consultados por El Sol de México señalaron que en el puesto de mando les indicaron que, una vez con el reporte, acudirá personal del Sistema de Aguas a sus domicilios, para tomar muestras.

Los trabajadores del gobierno de la CDMX que atienden a los habitantes en el puesto les indican que, hasta que los resultados de los laboratorios les sean entregados, no deben consumir el agua para alimentos, ni para lavar frutas o verduras.

Martín, quien vive en la calle Capulín, colonia Tlacoquemecatl, señaló que desde ayer detectó un olor más intenso en el agua, y en la cisterna de su casa ubicó una capa blanquecina.

"Solamente no lavar las frutas y verduras con ella, hervir el agua no le quita nada; no ingerirla, no lavarse los dientes con ella", señaló.

Sandra Lezama, quien acudió desde Ciudad de los Deportes, llevó su propia muestra del agua, pero en el puesto le dijeron que ésta no sería útil, sino que debe acudir el Sacmex para recabarla. Por ir a preguntar le entregaron un garrafón de agua potable.

"La verdad es que yo apenas empecé a hacer el trámite, todavía no gasto en agua potable", dijo.