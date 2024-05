“Queremos conseguir más hielo, pero no hay”: altas temperaturas provocan escasez

Debido a las altas temperaturas registradas en la capital del país, comerciantes que dependen del hielo para trabajar han padecido en los últimos días escasez y problemas para mantener sus productos.

Alejandro, quien tiene un puesto de frappes en la colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc, visitó ayer cuatro fábricas de hielo en Avenida del Taller para poder abastecerse.

“Ahorita está escaso, tiene pocas semanas así. Hoy tuvimos que visitar varias fábricas para poder conseguir 200 pesos de hielo. Quisimos conseguir más, pero no hay”, lamentó.

Alejandro no sólo se enfrenta a la escasez de su materia prima, sino también a la alta demanda de sus productos, pues los clientes hacen fila para refrescarse ante los más de 33 grados que se han registrado estos días.

“Ahorita tenemos mucho trabajo, por eso es importante el hielo, pero no está fácil conseguirlo”, comentó.

Otros comerciantes deben pedir con varios días de anticipación el producto a las empresas que siempre les han surtido, cosa que antes no sucedía.

Este es el caso de Antonio, quien vende aguas frescas, y para poder conseguir hielo tiene que solicitarlo a la fábrica con una semana de anticipación.

“Si no pedimos el hielo con tiempo no alcanzamos y no vendemos. La gente nos compra aguas de sabores porque quiere refrescarse. Las aguas son ricas, pero con hielo más o frías es lo que están buscando ahorita”, comentó a El Sol de México.

Ambos comerciantes consideraron que aunque el hielo parece un producto sencillo, es de suma importancia para sus negocios.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Además, indicaron, el problema se agrava debido a que en la calle la única forma de mantenerlo son las hieleras, las cuales no garantizan que no se derrita con rapidez.

“Sólo están las hieleras, no hay otra cosa para que nos dure más, es la única forma. Hay mucha demanda y por eso no estamos alcanzando”, dijo Alejandro.

A pesar de las quejas de los pequeños comerciantes, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) señaló que no han recibido reportes al respecto.

Mientras que líderes empresariales locales afirman que las fábricas trabajan a marchas forzadas para cubrir la demanda.

Y prevén expertos más calor

Este panorama podría recrudecerse en los próximos 15 días, ya que las temperaturas en la capital rondarán los 35 grados, con la posibilidad de que aumenten dos o tres grados más, alertaron especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en conferencia.

Ello, afirmaron, significa que se rebasarán las cifras históricas de otros años en la Ciudad de México.

“Durante estos días estaremos en las temperaturas históricas en Ciudad de México, Toluca y Querétaro y se va a mantener en un periodo de alrededor de 10 días a 15 días. Es una condición que no tiene precedentes. Las distintas comunidades van a experimentar temperaturas que no han experimentado antes”, señaló Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto.

Zavala refirió que el 2024 será probablemente el año más cálido que se haya vivido en la historia de la capital del país, y que desde febrero ya se había advertido sobre esta situación.

El especialista también reconoció que la ciudad es actualmente una isla de calor, debido a su falta de vegetación y grandes concentraciones de asfalto, lo que aumenta las temperaturas.

Las alcaldías más afectadas por este fenómeno son Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez. Mientras que los municipios mexiquenses que se suman son Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Los investigadores pidieron a la población extremar precauciones como: evitar exponerse al sol, vestir colores claros, realizar pausas entre las actividades diarias (especialmente quienes trabajan en las calles), beber agua constantemente; usar bloqueador solar, ajustar el horario de actividades (hacerlas o muy temprano o por la tarde), y no dejar en autos a niños o mascotas que se alcanzan sensaciones de hasta 80 grados, provocando golpes de calor y en ocasiones hasta la muerte.

La tercera onda de calor inició el martes y terminará el 29 de mayo.