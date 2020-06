¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar Hamid García Harfuch asumió en octubre de 2019 el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana, luego de que Jesús Orta renunció al cargo por motivos personales.

Este viernes, el secretario Omar García Harfuch sufrió un atentado en Lomas de Chapultepec minutos antes de las 7 de la mañana donde resultó herido, pero está fuera de peligro.

Sin embargo, sus dos escoltas fallecieron, mientras una mujer que pasaba por la zona también murió.

Pero, ¿quién es Omar Hamid García Harfuch?

Omar García Harfuch es hijo del político Javier García Paniagua y la actriz María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté.

García Paniagua aspiró a la Presidencia de México en 1981 por el PRI, pero el entonces presidente José López Portillo dio el visto bueno a Miguel de la Madrid como el candidato oficial.

Paniagua y María Sorté se casaron en 1976, era el segundo matrimonio para el exfuncionario. De esta relación tuvieron dos hijos: Adrián y Omar.

María Sorté estaba embarazada de Omar mientras filmaba la película “El Barrendero” junto a Mario Moreno “Cantinflas”.

García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental e ingresó a la Policía Federal el 1 de septiembre de 2008, donde ha escalado posiciones de mando.

Ha participado en diversos cursos internacionales entre los que destacan el Diplomado “Senior Executive in National and International Security”, impartido por Harvard University(Cambridge, Massachusetts); el Seminario para el desarrollo deEjecutivos – Agentes del Orden del Gobierno de la RepúblicaMexicana-, impartido por el Federal Bureau of Investigation (FBI),en Quántico, Virginia; y la capacitación en “Narcotics Unit Commanders Course”, impartido por la Drug Enforcement Agency(DEA).

Asimismo, ha recibido en dos ocasiones la Condecoración al Mérito Policial en Segunda y Primera Clase, por acciones destacadas en el servicio.

Su carrera policial evolucionó de manera paulatina, donde inició con una Jefatura de Departamento y ascendió en la línea de mando como resultado de los logros obtenidos.

En la División de Seguridad Regional, el Comisionado General Manelich Castilla Craviotto lo designó en diciembre del 2012 como Coordinador Estatal de Guerrero, donde se logró una importante disminución de la incidencia de homicidios.

Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, formó parte de la integración de la División de Gendarmería y, con base a su desempeño y resultados, fue designado Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, responsable de atender principalmente delitos de alto impacto, tales como secuestro o extorsión.

Cabe destacar que la experiencia profesional de Omar García se remonta a septiembre de 2008 cuando ingresa a la Policía Federal donde durante nueve años fue consolidando su carrera primero como Jefe de Departamento, Subdirector de Área, Director de Área, Director General, Coordinador Estatal de la Policía Federal, hasta llegar a ocupar el cargo de Jefe de División de Investigación.

Como jefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría capitalina, detuvo a varios de los líderes del crimen organizado en la Ciudad de México, entre los que destacan El Tortas y El Jamón de la Unión Tepito.