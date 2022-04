Quitan árboles enfermos del parque La Mexicana

El parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, tendrá que remover poco menos de 100 árboles, debido a que adquirieron una plaga conocida como cenicilla, que se volvió imposible de erradicar.

Aunque el hongo, cuyo nombre científico es Erysiphe, Podosphaera, Oidum, Leveillila, se ha desenvuelto sólo en encinos, la administración del parque decidió que era tiempo de retirarlos para impedir cualquier riesgo de extensión.

El parque es un espacio construido en un terreno que originalmente estaba destinado a la construcción. La gestión vecinal de 2016 logró un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para que 70 por ciento de las 28 hectáreas del predio de Santa Fe fueran parque y 30 por ciento para la iniciativa privada. El Gobierno local otorgó una concesión a la Asociación de Colonos de Santa Fe para que operen y mantengan el parque público con recursos autogenerados.

Dentro de los principales objetivos del parque está el rescate ambiental y, en su cumplimiento, se plantaron entre dos mil 500 y tres mil árboles de especies endémicas de Santa Fe.

Itziar de Luisa, presidenta de colonos de Santa Fe y responsable del parque, señaló en una entrevista con El Sol de México que, durante la pandemia, crecieron más de 200 árboles; sin embargo, desde hace casi tres años una de las especies de encino fue invadida por una plaga que es imposible de erradicar. No se sabe con certeza cómo se enfermaron los ejemplares que serán retirados.

“Llevamos estos tres años fertilizando, podando, metiéndole todo tipo de medicinas contra la plaga y no hay manera de erradicarla. Están los árboles en muy mal estado, hemos retirado ya algunos de ellos (…). Nos han preguntado por qué no los dejamos, a ver si se curan, pero ya los hemos dejado mucho tiempo, han sido tres años que los hemos dejado no en abandono, ha sido un tiempo de mucho trabajo de agronomía y de jardinería”, afirmó.

Refirió que no quitar estos árboles tiene dos efectos: uno es ambiental, porque su fin ecológico no se logra, no hay un intercambio de CO2 por oxígeno, y el segundo, que hay un riesgo de que el problema se extienda a otras áreas de Santa Fe.

Tener una plaga y no poderla erradicar implica una enorme responsabilidad, declaró, sobre todo porque cerca del parque hay áreas de valor ambiental, como la sierra Barranca Tepecuache y Tepecuache La Loma. Sería muy mala noticia que el problema plaga se fuera otros lados; no obstante, la buena es que la plaga no se recorrió a otras especies dentro del parque La Mexicana, sólo afectó a los encinos.

“Eso ha sido una gran noticia para nosotros, que es una plaga que se quede en este tipo de encino. Entonces ya le invertimos suficiente tiempo para tratar de mejorarla, invertimos suficiente y, pues, los árboles están en peores y peores condiciones entonces por eso se tomó la decisión de removerlos”, detalló.

Con la remoción de los árboles enfermos, se prevé en un mes, cuando inicie la época de lluvias, realizar la plantación de nuevos elementos de cuatro especies que tienen adaptación en la zona.

El parque, asegura una de sus administradoras, cuenta con la revisión constante de asesores, agrónomos, jardineros y de expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo, así como de la Secretaría del Medio Ambiente.