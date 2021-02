Realizan simulacro para reinicio de vacunación en la CDMX

Este martes el gobierno de la Ciudad de México realizó un simulacro para la vacunación que iniciará mañana hasta el 5 de marzo, y en esta ocasión las dosis de Sputnik V ya estarán desde esta noche en los centros vacunadores y no a la mera hora, como se vivió en la primera ronda de vacunas.

Las tres nuevas alcaldías que retomarán la vacunación en adultos mayores son en Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco y pidieron a la población acudir con ropa cómoda, sobre todo que permita agilizar la aplicación de la vacuna.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en videoconferencia que durante la mañana de este martes las brigadas médicas: de la Secretaría de Salud local, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servidores de la Nación, Servidores de la ciudad, funcionarios de Ponte Pila, entre otros, realizaron un simulacro para evitar contratiempos durante la vacunación.

Destacó que habrá mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), más efectivos de la Guardia Nacional, de igual manera la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, quienes van a estar resguardando las vacunas que llegan a los distintos refrigeradores.

“Ya están los refrigeradores o congeladores en las distintas sedes, y pues estamos preparados para que el día de mañana, a partir de las 9:00 de la mañana inicie la vacunación en estas seis sedes”, garantizó.

Sedes de vacunación

Iztacalco: Escuela Nacional de Educación Física y en los pabellones del Palacio de los Deportes.

Habrá 45 células de vacunación por sede y tendrán una capacidad máxima de 5 mil 400 vacunas diarias por sede.

Xochimilco: Escuela Nacional Preparatorio número I, Gabino Barreda, UNAM, y en el Deportivo Xochimilco.

En estas áreas se instalarán 35 funcionarios (células de vacunación) por sede y habrá una capacidad máxima de cuatro mil 200 vacunas diarias.

Tláhuac: Hospital General de Tláhuac del ISSSTE y en el Bosque de Tláhuac

En esta zona habrá 30 células de vacunación por sede y tendrá una capacidad máxima de tres mil 600 vacunas diarias.

“Pedirles a las personas que no lleguen muy temprano, no hace falta, con que lleguen a la hora que les corresponde y de las 9:00 a las 4:00 de la tarde va a estar abierto; si hay fila todavía a las 4:00 de la tarde o si hay personas esperando, hasta que no termine la vacunación de ese día”, dijo