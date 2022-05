Roban más de 200 hologramas de verificación vehicular al mes

El año pasado dos mil 570 estampillas de hologramas para la verificación vehicular fueron robadas en la Ciudad de México, es decir un promedio de 428 por cada bimestre.

Este robo en la Ciudad de México “no es un problema grave”, aseguró Sergio Zirath, director de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente, de 2015 a 2019 un total de 10 mil 299 hologramas fueron robados de centros de verificación vehicular en la Ciudad de México, en donde la estampilla más robada fue la cero, seguida por la uno, doble cero y dos.

En 2018 los centros de verificación vehicular suspendieron su servicio debido a que se modernizó su proceso de medición de emisiones contaminantes, el cual, de acuerdo con Zirath, tuvo el objetivo de reducir “acciones indebidas”.

“En realidad lo que hubo fue una actualización de los equipos de verificación vehicular, la Norma Oficial Mexicana no varió, el protocolo de pruebas sigue siendo el mismo, al igual que los límites máximos permisibles; lo que ocurrió es que se pusieron controles para luchar en contra de las acciones indebidas que pudieran estar ocurriendo en los verificentros, ya sea para evitarlas o facilitar la detección o sanción”, dijo a El Sol de México.

Según un exfuncionario de la Dirección de Vigilancia Ambiental de la Sedema consultado por este diario, una de las formas de sustraer las estampillas es a través de la falta de reportes; es decir, los hologramas que no se usaban durante el semestre no se regresaban a la Secretaría y eran revendidos en el mercado negro.

Sin embargo, el director General de Calidad del Aire señaló que ya no es un tema frecuente, aunque estas prácticas pueden ocurrir. “Siempre ha existido (el robo de hologramas), pero ya no es un tema frecuente en la Ciudad de México, es un tema que se está yendo al olvido. Invitar a la ciudadanía a que sean ellos los que llevan su vehículo a verificar, y si no pueden, lo lleven con mecánicos automotrices bien establecidos, porque si les entregan un documento falso, quien puede llegar a tener problemas es el ciudadano.

“No es un problema grave, no es algo que sea un dolor de cabeza actualmente, pero puede existir”, comentó.

Recordó que se modificaron los criterios para la emisión de la estampilla Doble Cero y Exento con el fin de evitar la emisión de contaminantes; por ejemplo, ya no todos los vehículos híbridos quedarán exentos de verificación, Hoy No Circula y Contingencia Ambiental, sólo aquellos que reduzcan entre 30 y 80 por ciento las emisiones contaminantes.

“Recientemente se han modificado los criterios para otorgar el holograma Doble Cero, de forma tal que ahora estamos otorgándosela solamente a los vehículos más eficientes y más limpios".