Alistan rodada de Baby Yoda en CDMX; ¿cuándo y cuánto costará?

¿Eres fan de Grogu y te gustaría vivir una rodada fuera de esta galaxia? Pues esta es tu oportunidad para vivir la experiencia de un nuevo paseo en bicicleta en la Ciudad de México.

Ahora con la nueva normalidad, muchas actividades han regresado a la capital metropolitana y una de ellas son las tradicionales rodadas con temáticas divertidas por lo que hoy te contamos todos los detalles sobre la próxima rodada nocturna de Baby Yoda.

¿Cuándo y dónde será la rodada de Baby Yoda?

Será gracias a los creadores de Kraneo Food, aquellos que inventaron la Baby Rosca, quienes harán posible este simpático paseo que tendrá lugar el próximo próximo sábado 5 de marzo a las 19:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Mando mejor conocido como The Mandalorian y Baby Yoda te dirigirán lo largo de tres horas para que pasees por la ciudad acompañado de otros famosos personajes de la serie.

Por su parte, la empresa Poráy también guiará a todos los que participen y si en dado caso no tuvieras bici, no hay problema, pues ellos también estarán rentando biclas con luz para que no te pierdas de este divertido paseo.

Para el alquiler de las bicis puedes comunicarte al teléfono 5550351810 o al WhatsApp 55 7729 6171. Tendrá un costo de 250 pesos y deberás estar a las 18:30 horas el día de la rodada para que te hagan entrega de tu bicicleta.

Costos de la rodada Baby Yoda

Para formar parte de esta aventura debes a la plataforma de Klapster, donde puede adquirir diferentes paquetes de acuerdo a tus gustos:

Paquete The Mandalorian para dos personas: incluye cubrebocas, playeras y pines conmemorativos por un costo de 650 pesos.

Paquete The Mandalorian para una persona: el paquete te incluye los mismos artículos pero por un precio de 350 pesos.

Paquete Baby Yoda: incluye cubrebocas conmemorativo por un costo de 150 pesos.

Así que no esperes más y regístrate ya pues el evento es cupo limitado.