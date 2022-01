Saturan Clínica 31 de Iztapalapa en demanda de atención

La creciente demanda de pacientes que buscan realizarse una prueba para detectar Covid-19 o para solicitar una incapacidad por tener esa enfermedad sobrepasó ayer a las 225 fichas diarias que entregan trabajadores de la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante una visita a ese centro de salud, ubicado en la Calzada Ermita Iztapalapa 1771, alcaldía de Iztapalapa, El Sol de México recabó testimonios entre los derechohabientes, algunos de ellos llegaron desde las 4:00 horas para buscar ser atendidos.

Personal de seguridad de la clínica repartió cerca de las 8:00 horas las primeras 125 fichas a personas que llegaron desde la madrugada para hacerse el análisis de Covid-19, que les exigen en su trabajo.

El siguiente reparto de turnos fue a las 14:00 horas, pero solamente se entregan 100 pases, los cuales fueron insuficientes, por lo que quienes no alcanzaron mostraron su molestia a los guardias que custodian la puerta de entrada.

Los que ya no alcanzaron ficha videograbaron con su celular las explicaciones de los empleados y llegó un momento, poco después de las 14:00 horas, en que la molestia de los derechohabientes estuvo a punto de salirse de control cuando los vigilantes les dijeron “ya se entregaron 100 fichas, no hemos recibido instrucciones de entregar más, por lo que si quieren ser atendidos vayan a la 47”, clínica del IMSS ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Entonces, los formados denunciaron una mala organización en esa clínica, porque en una misma fila -que para esa hora era de alrededor de 220 personas- estaban revueltos quienes fueron a hacerse la prueba y los trabajadores que acudieron a tramitar su incapacidad.

Comerciantes que venden en el exterior de la clínica informaron que la afluencia de personas creció desde el inicio del año, cuando la fila llegó hasta la entrada de la estación del Metro UAM, ubicada a dos cuadras de la clínica.

Bricio González, con muestras visibles de malestar y envuelto en un sarape, llegó por segundo día consecutivo para hacerse una prueba y lamentó el haberse formado desde muy temprano para no ser atendido nuevamente, pues dijo que tenía fiebre y dolor de cuerpo.

Vive en la colonia Lomas de Zaragoza, trabaja de chofer y en su empresa le pidieron la prueba para darle su incapacidad. Miguel, empleado de una firma de tarjetas bancarias, manifestó a este diario que era su tercer día en la fila hasta que que fue atendido. Criticó que estuvieran en una misma fila posibles enfermos con personas que iban a tramitar su incapacidad.

Catalina fue otra que también alcanzó ficha, luego de intentarlo el martes, ella es auxiliar de ventas y en su caso contó que en su trabajo hicieron análisis, pero ya no alcanzó, por lo que sus jefes la mandaron a la clínica para ello.

“Con este, ya son dos días en los que no trabajo y no me han dicho si me lo van a pagar, además pierdo comisiones", dijo.