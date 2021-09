Saturan haitianos oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en CDMX

Cientos de haitianos saturaron este miércoles las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en la Ciudad de México, donde esperan hasta nueve horas para iniciar su trámite de asilo.

Unos 200 hombres, jóvenes, mujeres y niños comenzaron a concentrarse desde las primeras horas a fuera de las oficinas de la COMAR, ubicadas en la calle Versalles 49, colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc.

Un gran número Haitianos acudieron a la Comisión de Refugiados para solicitar visa humanitaria.



Se encuentran en la calle de Versalles 49. Colonia Juárez.



La mayoría de los solicitantes, que ingresaron en caravana en los pasados días a nuestro país, no superan los 35 años de edad y hay familias de 3 o 4 integrantes, con niños de brazos o menores a los 10 años de edad. Son pocas los adultos mayores que se perciben en la larga fila para esperar la atención.

Casi todos refieren que principalmente sufren por obtener comida y un lugar para pasar la noche.

Indican que, durante la travesía, muchos se han contagiado de Covid-19 y enfermedades gastrointestinales principalmente, sin embargo y dentro de lo que cabe, han tratado de tomar algunas medidas para evitar contagios como el uso del cubrebocas, mismo que portan por varios días sin sustituir ni lavar.

Franko asegura que llegó desde hace un mes a México, tras casi tres semanas desde Chile, a donde migró por primera vez en 2019.

“Ya tengo un mes aquí, estoy en un hotel, pero ya no tengo dinero, hoy no he comido nada porque como o pago hotel me da miedo quedarme en la calle. No quiero dormir en la calle”, afirma en declaraciones a El Sol de México.

En promedio, la COMAR había atendido unas 90 solicitudes diarias, pero este miércoles la cifra esperaba llegar a más de 230, según funcionarios de la dependencia quienes señalaron que conforman pasan los días las peticiones de migrantes en las oficinas de la CDMX van en aumento, “acumulándose el trabajo”.

"Uno siempre busca una vida mejor y en Haití no hay oportunidad para mis hijos, nuestra intención es quedarnos aquí, queremos ver si podemos vivir mejor y si no pues si seguiremos nuestro camino", afirma por su parte Klarime, haitiana de 26 años quien junto con su esposo Kremen y sus dos hijos, de 6 y 4 años, dejaron Puerto Príncipe hace más de un mes para venir directamente a México.