Se preparan ante aumento de casos de influenza en CDMX

En esta temporada de frentes fríos se han confirmado 10 casos de influenza en la Ciudad de México, sin embargo, la cifra podría aumentar en las próximas semanas conforme descienda la temperatura, especialmente entre enero y febrero.

Así lo informó ayer el director de Epidemiología y Medicina Preventiva, Arturo Revuelta Herrara, quien señaló que la Secretaría de Salud cuenta con dos millones 480 mil dosis de vacunas contra la influenza.

No obstante, llamó a los capitalinos a no vacunarse en caso de no tener padecimientos o ser jóvenes, para que las dosis alcance para los grupos vulnerables, es decir, niños de hasta cinco años y personas de 60 años en adelante, así como adultos con ciertas enfermedades.

Incluso para reforzar este llamado de conciencia, en esta temporada no se aplicará la vacuna en el Sistema de Transporte Colectivo, pues una persona joven y sana no requiere de su aplicación y en caso de hacerlo, quita la oportunidad a otra que sí la requiere.

Por su parte la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo informó que desde principios de noviembre y hasta el último día de febrero se estarán repartiendo kits de invierno a personas en situación de calle y población vulnerable que habita en zonas altas de la ciudad.

Dicho kit incluye cobijas, guantes y sudaderas para el frío. Asimismo, de manera diaria se repartirán hasta mil cenas calientes. La entrega de los apoyos se realizará en 35 rutas en las 16 alcaldías. Las brigadas reforzarán los recorridos hacia finales de diciembre y principios de enero, cuando se estima que descienda más la temperatura.