Será difícil la recuperación para el PRD: Raúl Flores

Cuando Raúl Flores asumió la dirigencia perredista capitalina el padrón de militantes era de un millón 200 mil personas y tres millones de votos, pero reconoció ayer que ignora cuántos quedan, porque ese dato lo tiene solamente el Comité Ejecutivo Nacional, y destacó que no le ve condiciones de recuperación.

En entrevista con El Sol de México, afirmó que la renuncia de Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrastró a las filas de ese instituto político a miles de militantes y cuadros de la Ciudad de México, lo cual debilitó al organismo.

Aseguró que entregó un instituto político sano financieramente, ordenado y que parte de su debacle fue que el gobierno de Miguel Ángel Mancera nunca se esforzó en capitalizar los apoyos sociales identificados con el PRD.

“No fue una mala distancia, fue una lógica distinta”, sentenció.

Los factores López Obrador y Mancera provocaron el desplome del que fue el partido hegemónico capitalino desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal con un millón 861 mil votos; mientras que el año pasado, su candidata Alejandra Barrales obtuvo menos sufragios, un millón 673 mil 15 votos.

El PRD fue ascendiendo en su votación, pues López Obrador obtuvo un millón 400 mil votos; Marcelo Ebrard llegó a dos millones 213 mil 969 votos y alcanzó su máximo histórico con Mancera, un candidato externo que alcanzó en 2012 tres millones 28 mil 704 votos.

Así, en solamente seis años, ese instituto político perdió lo ganado en 15 años y fueron precisamente los exmilitantes que lo abandonaron quienes en 2018 le dieron la puntilla.

"¿Tiene el PRD opciones de recuperación o está condenado a la extinción?", se le preguntó. "Yo no le veo condiciones de recuperación, se siguen tomando decisiones malas. Se sigue haciendo una política reactiva nada más a lo que dice el gobierno de López Obrador y así no se puede hacer gobierno, cuando se necesitan tener propuestas y otras capacidades, que yo veo que esta dirigencia no tiene, porque no están formados en la lucha", respondió.

Sobre cómo recibió el PRD en 2013, reportó que tenía deudas importantes en lo económico, con un millón 200 mil militantes; y este año, al dejarlo, lo entrega con un patrimonio integro con sus edificios e instalaciones.

Agregó que la debacle empezó cuando Morena recibió su registro como partido mientras que en la elección intermedia, de 2015, en un hecho sin precedentes para un presidente del PRD capitalino, se enfrenta a la misma izquierda, “enfrentó al PRD mismo, pero con otras siglas” y aún así se conservan seis delegaciones políticas.