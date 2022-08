Megaproyecto Estadio Azteca será modificado, afirma Sheinbaum

Después de que vecinos de Coyoacán señalaron que el megaproyecto del Estadio Azteca

sería cancelado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que habrá una modificación al proyecto original, con el fin de llegar a un consenso con los vecinos, de modo que no autorizarán nada que los impacte negativamente.

Además, afirmó que debe haber obras de mitigación que mejoren todo el entorno, pues los desarrolladores del Azteca tendrán que hacer modificaciones de cara al Mundial del 2026.

En conferencia de prensa conde anunció los avances del Programa de Conservación de la Red Vial Primaria de la CDMX, la mandataria expuso que los desarrolladores del proyecto con sus arquitectos mantienen comunicación con el Gobierno de la Ciudad, para revisar el proyecto y atender las solicitudes de la ciudadanía.

“Lo que se tiene que hacer es consensuar con los vecinos y vecinas el proyecto, no vamos a hacer nada que impacte negativamente. El otro día que fui ahí a Huayamilpas, me decían ‘es que va a subir el predial y va a subir el agua’; no, ni va a subir el predial ni va a subir el agua, si quieren se los firmo, eso no estaríamos de acuerdo ni mucho menos”, añadió.

Sheinbaum Pardo mencionó que, entre vecinos, compartieron información que no es real, por eso es importante que los habitantes de la zona sepan que no habrá ninguna obra sin que generen acuerdos.

“Lo que sí es cierto y es importante que lo sepan los vecinos, es que se les va a consultar, se les va a estar informando, que no se va a hacer nada que represente una afectación, pero que, al mismo tiempo, es importante que se escuche las mejoras que va a haber en la zona”, aseguró.