Sheinbaum afirma que revisarán presupuesto del Congreso

A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no le parece bien que exista un presupuesto elevado del Congreso local frente a las necesidades que enfrenta la ciudad.

En su edición anterior, El Sol de México publicó que la ciudad tiene el Congreso local más costoso del país, de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), pues gastará este año 26.4 millones de pesos por cada uno de sus 66 legisladores.

Este monto es más del doble del promedio nacional que se ubica en 12 millones de pesos, de acuerdo con el informe.

Ante ello, la mandataria capitalina señaló que no debe existir ningún gasto que no tenga que ver con funciones que le corresponden a los poderes.

“Siempre es importante seguir la política que nosotros planteamos de que no haya lujos, no haya ningún gasto que no tenga que ver con las funciones directas, en este caso del Legislativo; entonces, por supuesto, corresponde al Legislativo aprobar el Presupuesto de Egresos, y nosotros orientamos, desde el principio, pues a que hubiera una reducción significativa”, dijo.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo aprovechó para recordar los recorte que ha tenido el Congreso.

“Pues, imagínense que en el periodo anterior, (el Congreso) tenía un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos. Este año, tiene un presupuesto de mil 300 millones de pesos, o sea, una reducción de mil 100 millones de pesos, imagínense lo que costaba”.

Los diputados locales aprobaron para 2021 un presupuesto de mil 744 millones de pesos para el Congreso, 343 millones más a lo propuesto inicialmente por la mandataria capitalina.

Y en 2019, redujo 600 millones de pesos su presupuesto respecto a lo aprobado un año antes para quedar en mil 766 millones de pesos.

“Voy a revisar el presupuesto de este año, recuerden que el año pasado el Congreso donó más de 300 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad –particularmente a la Secretaría de Salud–, además de lo que donaron con sus ingresos muchos diputados para poder comprar ambulancias; y, estos 300 millones de pesos, pues fueron utilizados para la pandemia”, dijo Sheinbaum.

Esta donación ya estaba contemplada incluso antes de conocer las necesidades de la pandemia por Covid-19. Los legisladores locales planearon ceder 400 millones de pesos a la Universidad de la Salud, un proyecto entre el gobierno federal y local, sin embargo, el coronavirus los obligó a ajustar el plan para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

El IMCO ha mantenido un seguimiento a los presupuestos de todos los Congresos locales de manera anual y el caso del recinto de Donceles siempre ha sido el más alarmante.

Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, dijo en entrevista con este diario que en la investigación no se encontró justificación alguna para que el Congreso capitalino sea más caro que el de otras entidades.

Por ejemplo, de 2017 a 2018, su presupuesto creció 24 por ciento, en ese entonces, tenían asignados más de 2 mil millones de pesos. Además, tenían a su disposición a mil 991 empleados, es decir, cada diputado contaba con un promedio de 30 personas a su servicio.

Al ser cuestionada por este diario sobre el anuncio del IMCO, Pardo comentó que habría que revisarlo, porque no conoce la comparativa.