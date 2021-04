Morena en San Lázaro debe aclarar sus gastos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados de Morena a no abusar de los recursos y que informen por qué rebasaron su tope de gastos.

"Nadie debe de abusar, sea quien sea. Ya no es el tiempo de antes, no se permite la corrupción no se acepta que haya abusos", dijo durante la conferencia matutina.

De acuerdo con el Informe Semestral de Egresos de los ocho grupos parlamentarios que componen San Lázaro, la bancad de Morena recibió 154 millones 393 mil pesos, pero erogó 165 millones 601 mil pesos; es decir, que gastó 11 millones 208 mil pesos de más.

El informe no precisa el detalle sobre en qué usó la bancada morenista el dinero. Sólo indica que esta cantidad se fue a servicios generales, y dentro de este rubro se utilizaron 145 millones 508 mil pesos en “otros servicios generales”.

El segundo concepto al que más dinero destinaron los morenistas fue en servicios de comunicación social y publicidad, erogando 13 millones 203 mil pesos.