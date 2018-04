Sheinbaum critica a Barrales por desconocimiento en materia de seguridad

México.- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que su contrincante de Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, quiere ser jefa de Gobierno y desconoce que la seguridad depende del gobierno central.

Al visitar San Juan Tepeximilpa, en la delegación Tlalpan, la candidata de Morena, Encuentro Social y PT, respondió a las acusaciones que su adversaria hizo ayer en esta misma delegación, en el sentido de que los índices de inseguridad se habían elevado durante su periodo al frente de la demarcación.

“Imagínense, ahora la candidata del Frente anda diciendo que en Tlalpan no hubo seguridad. La candidata no se ha enterado de que la seguridad depende del gobierno central, no de las delegaciones”.

Con todo y eso, dijo, es mentira que se haya elevado la inseguridad. “Claro que no, hay que ver las estadísticas”.

Aún así gobernando Tlalpan, dijo, se crearon casi 200 comisiones de seguridad ciudadana con los vecinos, para ponerlos en contacto con la policía y el Ministerio Público.

Expuso: “La seguridad depende del gobierno central. Así que cuando lleguemos ahí vamos a asumirlo con toda responsabilidad”.

Dijo que llegará a trabajar todos los días, de lunes a domingo, a las 7 de la mañana y a esa hora convocará al gabinete de seguridad, algo que hizo durante su gestión, Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno.

A Miguel Ángel Mancera se le olvidó y por eso en materia de seguridad estamos como estamos. “Lo vamos a atender con valentía y enorme responsabilidad desde el gobierno capitalino”.

Aseguró que la seguridad en la capital del país, "no se logra de la noche a la mañana, pero si se atiende de la noche a la mañana las cosas van a empezar a cambiar”. Además, dijo que en este marco se atenderá a los jóvenes, para evitar que se vayan a la delincuencia.

En entrevista, advirtió que se han privatizado los espacios públicos en la capital. La Magdalena Mixhuca que era el espacio deportivo de Iztacalco se ha privatizado y se quiere construir un estadio privado de béisbol.

“Está bien que haya deporte privado, no digo que no, pero no a costa de los espacios de la gente. Lo que requiere esta ciudad son más áreas verdes, no su privatización”.

Ello, subrayó, puede genera más violencia y desintegración familiar, por lo que pidió a los empresarios que compren espacios nuevos, que los hay, y no los públicos.

Sheinbaum visitó después a los vecinos de la colonia Isidro Fabela, en la misma demarcación.