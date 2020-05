Sí hay aumento de la violencia intrafamiliar en confinamiento: Red Nacional de Refugios A. C

Desde que empezó el confinamiento por el Covid-19 sí se ha incrementado la violencia contra la mujer y sus hijos, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen sus propios datos, señaló Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios A. C.

En entrevista con El Sol de México, recordó que desde 17 de marzo se hizo pública la campaña Aislamiento Sin Violencia, No Estás Sola y desde este primer mes la solicitud de auxilio incrementó 80 por ciento en mensajes y llamadas.

La Ciudad de México, seguida por el Estado de México, después Nuevo León, Veracruz y Morelos concentran el mayor número de la petición de ayuda por las distintas violencias que están viviendo las mujeres.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la República cada hora 155 mujeres llaman al 911 para pedir auxilio, declaró Figueroa, mientras que en la capital mexicana sólo de enero al 8 de mayo de este año se recibieron 330 llamadas al día, según información de la Secretaría de las Mujeres otorgada por el C5.

Figueroa expuso que dentro de estas atenciones que han otorgado, se han dado cuenta que cambió el fenómeno de denuncia, pues en las primeras semanas las llamadas eran directamente por parte de las mujeres y ha habido una dispersión en las llamadas, pero han incrementado las solicitudes y los mensajes de orientación y acompañamiento de redes sociales, WhatsApp y de correo electrónico.

“Lo cual te refleja lo que nosotras comentamos desde un inicio que entre más tiempo se alargara esta cuestión del confinamiento las mujeres iban a tener menos posibilidades de poderse comunicar con nosotras porque el agresor va a estar ahí y esto se ha reflejado, lo hemos visto”, mencionó.

Incluso las dos últimas semanas (a principio de mayo) han tenido muchos acompañamientos (a nivel nacional) y atenciones, a través de terceras personas, es decir, que la mujeres no las está buscando sino un familiar o un vecino las contacta porque las víctimas no pueden, ya que el agresor revisa el celular.

“Esto nos parece muy preocupante y está relacionado con esto que decía el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que no se han incrementado las denuncias, pues me parece delicado cuando no estamos identificando todo el contexto”, explicó.

Antes del Covid-19 era muy difícil acceder a la justicia, es decir, que una mujer hiciera una denuncia, de hecho 40% de las mujeres asesinadas (los feminicidios) ya tenían una denuncia previa, hacer una denuncia no está relacionado con el incremento sino tiene que ver con toda una cuestión del contexto y de la violencia estructural que están viviendo, declaró.

Se le preguntó: ¿qué representa que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México haya dado a conocer que de enero a abril de 2020, 52 personas (mujeres con sus hijas e hijos) han ingresado a la Casa de Emergencia y 155 al Refugio?

-Efectivamente lo que hemos visto es este incremento, como siempre el gobierno llega tarde, las casas de emergencia hoy día están reflejando la importancia de su existencia, en la Red Nacional de Refugios A. C. llevamos más de cuatro legislaturas solicitando que las casas de emergencia y las casas de refugio sean parte de la Ley General de Acceso a Libre de Violencia como un mecanismo necesario ya que las que existen son parte de la sociedad civil y ahora lo estamos viendo.

En lo que va del año se han abierto 9455 carpetas de investigación por violencia familiar en la Fiscalía General de Justicia, ¿refleja lo que viven las capitalinas?

-Son estadísticas oficiales, estos datos son solamente una pequeña parte de lo que pasa en la Ciudad de México, y también la de nuestros propios datos como organizaciones civiles.

Todos los ingresos que están y estamos teniendo las asociaciones ha sido por mujeres que las contactan por Facebook, o por otras mujeres que están en los refugios o que ya salieron del refugio, pero ninguna está siendo referida por los Centros de Justicia, ni por la Secretaría de las Mujeres, ni las Lunas, y es contradictorio.

Las mujeres que llegan nos hacen mención que cuando llegaron con ellas, antes habían buscado a una instancia de gobierno y no les dieron la atención, y nos denuncian que les dicen que no están operando por la contingencia.

SeMujeres cerró 11 LUNAS por la emergencia sanitaria, sólo operan 16 de las 27 y dicen en un boletín que bajó el número de atención en comparación del 2019, ¿qué significado tiene?

La inacción habla de que no han tenido tantas atenciones, pues claro que van a tener menos, es que más del 50% no están operando, no hay denuncias. El tema de que si hay 5 o 20 denuncias no significa que eso sea el índice de las violencias que existen porque hay mujeres que no denuncian justamente porque emocionalmente no están preparadas para ello y porque se les ha imposibilitado salir y están con el agresor.

Posiblemente ya ningún alumno regrese a clases presenciales pero las mamás van a regresar a trabajar, ¿quién los va a cuidar y qué acción debe hacer el gobierno?

Estamos perdiendo de vista el tema del sistema de cuidado que en la mayoría de los casos quien cuida a las hijas e hijos son las mujeres, que de hecho es uno de los impactos que está teniendo el Covid-19 con las mujeres que es la sobrecarga de las labores domésticas y el cuidado, entonces, antes estas estrategias para prevenir el contagio están careciendo del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad porque no están mirando que esto va a poner en más riesgo a niñas y niños cuando la madre salga a trabajar.

De hecho las mamás que nos han llamado nos han dicho que la violencia se incrementó por parte del abuelo, del tío o un miembro de la familia, ¿qué va a pasar después del Covid-19? Debe el gobierno establecer estrategias de compensación económica para las familias para que estén al cuidado equitativamente al cuidado.

Wendy dijo que en estos momentos el gobierno ya debería estar haciendo un plan de actuación integral post Covid-19, porque una vez que se levante la contingencia se prevé un incremento en las demandas de la atención integral de los servicios especializados, tanto de refugios como en las denuncias o en las solicitudes de auxilio cuando puedan transitar las mujeres.