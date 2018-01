Sin dejar su cargo, asambleístas van por otro escaño público

Los diputados locales podrán buscar otro cargo de elección popular si necesidad de pedir licencia o separarse de su escaño, ya que el reglamento de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa (ALDF) se los permite. Este caso contrasta con el de jefe de gobierno y delegados, quienes deberán dejar sus puestos para postularse como precandidatos.

Es una situación muy peculiar ya que los legisladores locales podrán seguir devengando su salario mensual como diputados y estar en las precampañas. Aunque pierdan en las elecciones continuarán ganando sus percepciones.

En caso que un asambleísta decida no separarse de su cargo y buscar un escaño en el Senado como la hoy precandidata de Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora, lo podrá hacer sin ningún problema.

Se intentó obtener una respuesta de la diputada de Morena sobre si se separará de su cargo, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

También el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna, declaró en diciembre pasado que podría buscar una curul en el Senado, y que no había necesidad de separarse de su cargo, aunque hasta la fecha no ha confirmado si se convertirá o no en precandidato.

Esta misma situación podría presentarse con el diputado Víctor Hugo Romo, quien es precandidato de Morena para la acaldía de Miguel Hidalgo.

Adrián Rubalcava, del Partido Revolucionario Institucional, podría buscar la alcaldía en Cuajimalpa, aunque de este último se espera que sí se separe del cargo, pero no ha informado la fecha en la que lo hará.

El 1 de julio del 2018 se elegirán jefe de gobierno, 16 alcaldes y 33 diputados de representación popular en la capital del país.