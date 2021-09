No es tiempo de futurismos ni de agendas personales: Sheinbaum en Tercer Informe de Gobierno

En su Tercer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en la Ciudad a nadie le debe caber la menor duda de que la transformación avanza, y reiteró "que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales".

Agregó que jamás va a olvidar que forma parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el 1 de junio de 2018.

"Por eso, con autonomía, dedicándonos a la Ciudad y a sus habitantes, siempre reivindicaremos nuestro origen y nuestra confianza en la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nuestras características y formación, nunca olvidamos que llegamos como parte de un movimiento social que luchó contra la corrupción, el fraude electoral, por la democracia y por un México con justicia", expuso.

Aseguró que hoy más que nunca está dedicada a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto; fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo los principios y compromisos que la llevaron a la Jefatura de Gobierno.

"Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos fallar. Son dos proyectos de Nación, el de la exclusión y el conservadurismo y el de la inclusión, la honestidad, la justicia y las libertades. Nosotros estamos del lado de la transformación y por ello hasta el último día nos guían los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", refrendó.

Aquí parte del discurso de la mandataria durante su tercer informe:

Trabajan con la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México en cuatro obras para mejora del sistema Cutzamala; una potabilizadora en presa Madín, humedales en cerro de la estrella y valle de Xico y batería de 8 pozos de un nuevo PAI. El objetivo es que para 2023 estaremos recibiendo 1.5 metros cúbicos adicionales por estos proyectos.

Cultura e igualdad

Como un manifiesto cultural por la igualdad de las mujeres y su reconocimiento en la historia, estamos construyendo el paseo de las heroínas con 13 figuras en paseo de la Reforma. Hasta ahora con las esculturas a Leona Vicario y Mexicanas Forjadoras de la República. El 27 de septiembre se develarán las de Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza de Juárez.

Movilidad sustentable

Dos líneas de Cablebús, las dos más largas del mundo. Proyecto de movilidad y de justicia social para las zonas más pobres de la Ciudad (L1 9.2 km Indios Verdes a Cuautepec - L2 10.6 km Santa Marta a Constitución de 1917)

28 km nuevos de líneas de Metrobús (L3 de Etiopía a Pueblo Sta. Cruz Atoyac, 3.6 km - L4 de Circuito a CETRAM Pantitlán, 5.2 km - L5 de San Lázaro a Prepa 1, 18.5 km)

Ampliación de las estaciones El Caminero, La Joya y Félix Cuevas en la Línea 1 de Metrobús

200 trolebuses nuevos, para llegar en los próximos años a 500.

Accidentes en el Metro

Es indispensable mencionar que este año tuvimos dos graves siniestros en el Metro de la Ciudad. El primero, en enero, un siniestro que ocasionó la pérdida de uno de los transformadores que alimenta a las líneas 1 a 3 y con ello el daño al Puesto Central de Control de las líneas 1 a la 6. Gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad el servicio se reestableció en tres semanas y la solución de fondo con nuevos transformadores, líneas de transmisión y suministro que estamos contratando con CFE, estará operando a finales del primer trimestre del 2022. Para ello quiero agradecer a los trabajadores del metro su incansable labor.

Respecto a la terrible tragedia de la línea 12, donde 26 personas perdieron la vida y muchas otras sufrieron graves daños, y la consecuente suspensión del servicio de la línea 12 desde mayo. Lo primero ha sido dar atención a las víctimas. Un servidor público de alto nivel está en contacto permanente con ellas y la comisión de atención a víctimas formuló un apoyo integral a cada familia.

A nosotros nos corresponde también, poner en marcha la línea y para ello se eligió a un grupo de expertos prestigiados para desarrollar las bases técnicas y el proyecto ejecutivo de reforzamiento para una línea 12 segura. Queremos reconocer que las empresas que construyeron la línea han estado a la altura de las circunstancias y han decidido apoyar a los habitantes de la Ciudad para que lo más pronto posible se reinicie la operación de forma segura.

Por su parte la fiscalía general de justicia con sus propios procedimientos y de forma independiente y autónoma está haciendo su investigación y les corresponde a ellos informar.





Seguridad

Nuestro modelo de seguridad está dividido en cuatro ejes clave:

Atención a las causas, es decir, la seguridad es fruto de la justicia. Más y Mejor Policía; Inteligencia e, investigación y coordinación.

En la atención a las causas destacan: Programa pilares y acceso a la educación; programa si al desarme si a la paz con 5963 armas destruidas y el programa barrio adentro para atención integral en 70 polígonos, este año retomaremos el programa de comisiones de seguridad ciudadana por zona territorial.

Destaco el trabajo en la formación y carrera policial, los mandos son elegidos cada vez más con base en un examen integral. Se reformó el área de asuntos internos y se ha reforzado la inteligencia.

Atendemos todos los días el gabinete de seguridad en las mesas de construcción de la paz. La coordinación con las alcaldías, las coordinaciones territoriales y la coordinación con la guardia nacional, la defensa y la Marina han sido fundamentales. El objetivo es mantener los gabinetes de seguridad por alcaldía y sus reuniones diarias que han sido eje de la seguridad bajo el mando único de la policía.