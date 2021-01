Timan en las redes con ventas de tanques de oxígeno

Usuarios de redes sociales denunciaron a patrulleros cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fraudes en la compra y renta de tanques de oxígeno por internet por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas.

En esas direcciones se ofrecen equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales pueden adquirirse con un pago electrónico, pero luego del depósito, el vendedor ya no vuelve a contactar al posible comprador.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Lo anterior llevó a iniciar una investigación y seguimiento, con lo que se pudo conocer que algunas páginas emplean logotipos, colores y tipografía similar a marcas reconocidas para robar información personal de los cibernautas interesados en esos productos.

El fraude se comete a través de los formularios que se piden llenar con datos personales, de contacto y tarjetas bancarias, por lo que la SSC recomendó que, antes de adquirir cualquier producto en línea, se certifique la legalidad de las páginas y, en la medida de lo posible, no depositar por adelantado a cuentas bancarias sospechosas o que no sean a nombre de una empresa, ni dar su número de tarjeta, nip o de seguridad, a través de las páginas web.

Ante la necesidad y búsqueda de adquirir tanques de oxígeno, debido a la pandemia del virus Covid-19, muchos usuarios no revisan los sitios virtuales para comprar, y proporcionan datos sensibles y personales, los cuales son utilizados por los ciberdelincuentes a fin de obtener contraseñas, nombres de usuarios, teléfonos, claves de accesos o recibo de dinero a través de pagos anticipados por un producto que no existe y, una vez logrado el objetivo, ya no contestan o bloquean al ciudadano de los medios de contacto.

Tanques de oxígeno / Daniel Galeana | El Sol de México

La Policía Cibernética de la SSC ha recibido diversos reportes relacionados con dicho tipo de fraude al tratar de realizar la compra de tanques de oxígeno en línea, e identificó que los ciberdelincuentes crean páginas o perfiles similares a los de empresas formales que ofrecen los productos, por lo que recomienda verificar la URL de la página web, que cuente con la letra "s" al final del http, o el candado de seguridad.

Finalmente, es importante que el usuario revise el perfil del vendedor, ortografía y fotografías de los productos que se ofertan; que el vendedor cuente con una dirección física, calle, colonia, alcaldía; con un RFC o número de registro ante las autoridades sanitarias; e invita a la ciudadanía a leer los comentarios de otros usuarios, todo ello, antes de realizar la compra.