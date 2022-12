Por segundo día, trabajadores del Poder Judicial bloquean distintos puntos de la CDMX

Por segundo día consecutivo, decenas de trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo un bloqueo en distintas sedes para exigir el pago de salarios, depósito de aguinaldo y vales de despensa que no les han sido otorgados conforme a la ley.

También, exigieron la renuncia del magistrado presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez.

Después de varias horas de protesta, los trabajadores inconformes se congregaron en avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, en donde colocaron casas de campaña sobre la vialidad que quedó cerrada desde temprana hora, en espera de la solución a los pagos, así como la destitución de Guerra Álvarez.

Foto Romina Solís | El Sol de México

Con pancartas en mano, los manifestantes se dieron cita alrededor de las 8:00 horas en el Poder Judicial de la CDMX, ubicado en Claudio Bernard # 60 en la colonia Doctores, por lo que declararon la suspensión de labores indefinida hasta que se resolvieran sus demandas.

La protesta también se llevó a cabo en los Juzgados Familiares sobre avenida Juárez en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes se dieron cita a las 9:00 horas e hicieron el llamado con las mismas exigencias y esperan respuesta de las autoridades, por lo que no retomarán sus labores hasta obtener respuesta favorable.

Como alternativa vial está Paseo de la Reforma, Pensado Mexicano, Av. Insurgentes y Eje 1 Norte.

11:09 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos cuerpos de Av. Dr. Río de la Loza a la altura de Av. Niños Héroes. #AlternativaVial Eje 2 Sur, Eje 2A Sur y Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/2Rq4W7JtVI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 7, 2022

Otra manifestación se llevó a cabo en los Juzgados de Juicio Oral ubicados en los Dr. Lavista 105-127, colonia Doctores, sin recibir respuesta alguna con el paso de las horas, por lo que sostuvieron que no reanudarían las labores hasta que se pusiera una fecha y se solucionaran los requerimientos.

Como alternativa vial está Eje 2 Sur, Eje 2A Sur y Av. Paseo de la Reforma.

10:00 #PrecauciónVial | Manifestantes de Av. Juárez bloquean Eje Central. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Pensado Mexicano, Av. Insurgentes y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/BgvM1HexjJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 7, 2022

Los afectados dijeron que pasarán ahí la noche y no retirarán el plantón, en tanto no vean el depósito de la quincena y los otros pagos pendientes. Las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre el tema y tampoco han entablado comunicación efectiva con los inconformes.

Foto: José Melton | La Prensa

