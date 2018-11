Usuarios de Ecobici pagan cobros indebidos de hasta 5 mil pesos

Ecobici es el sistema de transporte público no motorizado más consolidado de la Ciudad de México y eso se nota con su crecimiento sostenido, no obstante persisten fallas que obligan a los usuarios a voltear a ver otras opciones, como es el caso de las aplicaciones privadas.

Una de las inconsistencias que presenta son los cobros indebidos.

Como lo hace habitualmente, Diego García eligió Ecobici para moverse. El destino fue la Cineteca y devolvió la unidad, con matrícula 7795, en la estación cercana, pero jamás pensó en lo que estaba por venir: un mes después se enteró que le habían aplicado un cobro de cinco mil 200 pesos.

CDMX [Video] Ciclista muere atropellada en Av. Chapultepec

Confundido buscó respuestas por parte de Ecobici, mismas que únicamente halló a través de redes sociales, ya que el sistema no cuenta con un centro de atención personalizada para casos como éste. El motivo fue un supuesto uso excesivo de la unidad, pese a que Diego la devolvió en tiempo y forma.

“¿A qué instancia acudir cuando con años de ser usuario me cobran sin avisar cinco mil 200 pesos por una bici devuelta a tiempo que tienen rodando? Ecobici ni llama, ni factura, ni tiene departamento de reembolsos”, se quejó Diego en redes sociales.

Un día después Ecobici respondió por la misma vía: “se revisó el caso: se tiene registrado un exceso de uso de tres mil 377 minutos, se llamó a usuario y se verificó en sistema que no se cumplió con el procedimiento de devolución. No existen alertas emitidas por el sistema, por lo que el cargo procede”.

En entrevista con El Sol de México, Diego García relató que después de dejar la bicicleta, ésta no ancló de manera correcta y jamás recibió una alerta, por lo que la unidad fue usada por un tercero que la devolvió 30 horas después de que Diego la dejó en la Cineteca, en la cicloestación de Félix Cuevas.

“La bicicleta ya fue devuelta, yo no la devolví en Félix Cuevas, pero ya está devuelta y aún así me cobraron como una bicicleta nueva, entonces que me la den, ya tienen esa bicicleta dos veces, dénmenla a mí, la voy a pintar de negro y le voy a llamar la bicicleta negra de la vergüenza de Ecobici, porque es una vergüenza hacer eso”, comentó en tono molesto.

CDMX Ecobici se moderniza tras instalación de bicicletas eléctricas

Sin embargo, Diego no es el único, en su búsqueda por respuestas descubrió que Ecobici hace cobros indebidos a diestra y siniestra. Por ejemplo, una usuaria señaló: “El sistema falla mucho en varias estaciones y uno tiene que absorber los costos de exceso de tiempo cuando se regresó bien y el sistema no funcionó. Pésimo que cobren y después hay que averiguar”.



Otro usuario soltó: “Yo, con ocho años de usar Ecobici, me bloquearon mi cuenta, abrí una cuenta nueva y no estaba de acuerdo, los supervisores de atención a clientes ni salen a dar la cara y los operadores se portan muy déspotas. @amievajoserra por favor pido a la CdMx vea estos casos de corrupción”.

“Estoy absolutamente de acuerdo en pagar cinco mil 200 pesos si te robas una bicicleta, pero hay dos cosas: sí devolví la bicicleta y alguien más tomó la bicicleta, la devolvió en Félix Cuevas. Ellos no tienen un representante legal, no tienen a nadie, no existe ningún órgano de arbitraje”, acusó Diego García.