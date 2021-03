Vacío en Fiscalía retrasa el caso Pamela Gallardo

Dos cargos vacíos en instancias vitales para la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México detienen, de nuevo, el acceso a la justicia para la familia de Guadalupe Pamela Gallardo Volante.

Pamela, con 23 años, salió de su casa el sábado 4 de noviembre de 2017 rumbo al Sport Área, en la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan, donde se vería con algunos amigos y su novio, Jesús Zamora, para acudir a un festival musical por el Día de Muertos. Él fue el último que la vio esa noche, tras una discusión.

Desde hace un mes no hay una persona titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas ni tampoco existe el Comisionado de Búsqueda local, lo que obstaculiza el avance para encontrar a Pamela, acusa su madre.

“Nos afecta porque en el momento en que no tenemos un fiscal, que entra otro interino nuevo, ellos dicen que no vamos a empezar de atrás, pero sí empezamos desde atrás porque son gente nueva”, dice su madre, María Volante.

Las acciones de búsqueda de Pamela han sido tardías y deficientes, según concluyó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en una recomendación que hizo en noviembre pasado. “Las autoridades encargadas de indagar sus paraderos, cometieron graves fallas en el cumplimiento de las obligaciones de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva para dar con ellas; así como de la de proteger el derecho a la vida e integridad mediante una búsqueda inmediata”, explicaron sobre la recomendación en la que además de Pamela se incluyen ocho casos más.

En la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas hay un encargado de despacho: Edgar Ramírez Bolaños. Este diario consultó a la Fiscalía General de Justicia local para conocer si hay un perfil que llegará pronto como titular o si extenderán el tiempo de Ramírez Bolaños, pero al cierre de la edición aún no hubo respuesta.

Y en la Comisión de Búsqueda tampoco hay nadie desde octubre de 2020, aunque el gobierno local se encuentra ya en el proceso de designación. Para la madre de Pamela, esto la deja en el “tiro cruzado”.

“A la colectividad y a las madres de búsqueda nos dejan en el tiro cruzado siempre ha pasado eso y sigue pasando eso. Si sigue habiendo la repetición, ¿dónde vamos a encontrar a nuestras hijas e hijos en desaparición o en otra violencia? tendremos que seguir en esta lucha”, asegura.

De acuerdo con el Reporte de desaparición y no localización en la Ciudad de México: una caracterización del fenómeno con perspectiva de género, las madres encabezan la lista de quienes reportan las despariciones.

“Los tres primeros lugares son ocupados por mujeres, siendo la madre, la esposa y la hermana quienes más frecuentemente realizan los reportes de desaparición en general Esto nos indica que las dinámicas sociales y los roles de género atribuyen en mayor medida a las mujeres el papel de cuidar a otras personas, por lo que son ellas las encargadas de realizar las búsquedas en los casos de desaparición o no localización”, dice el informe de la Comisión de Búsqueda local.

La madre de Pamela además, acusa que las instancias de gobierno carecen todavía de personal especializado para esta problemática.

“Seguimos en la lucha siempre, pero todo lo lleva la familia. Realmente todas las investigaciones se las proporcionamos nosotros a la fiscalía que para nosotros la fiscalía de desaparecidos fue nada más como: ‘argumentarles que seguimos en esta lucha’ cuando no hay especialistas ni por género ni por la desaparición. Seguimos ausentes y extraviados para ellos”, afirma.

RECOMPENSA

María del Carmen Volante Velázquez fue una de las últimas personas en enterarse que las autoridades locales emitieron una recompensa para hallar a su hija.

“La fiscal (Ernestina Godoy) da la recompensa el día 25 de febrero por las omisiones que también se han cometido sobre de Pamela como la no búsqueda inmediata en su no localización, en las omisiones que siguen pasando. No nos notificaron en el momento que ella da la recompensa y que lo pone como anuncios, nos lo dan hasta las 24 horas. O sea un día después y nos deja vulnerable a toda la familia que seguimos por la lucha de Pamela”.

Ernestina Godoy ha emitido al menos cinco recompensas para quienes brinden información sobre el paradero de víctimas mujeres o bien, de sus agresores: Fátima, Pamela, Natali, María Cristina y Aidé.

“La recompensa se pide porque nosotros la solicitamos porque había otros que ya tenían recompensa y en este caso pues a Pamela no se le había dado, entonces la dan el día 25 que hay un comunicado por lo que se viene del día internacional de la mujer. Yo siempre he dicho que las mujeres somos todos los días y a cada minuto, entonces bueno aceptamos en este caso para ver si hay algún indicio que nos pueden indicar dónde está Pamela”.