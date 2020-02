Vandalizan mural de Sarah Andersen en la colonia Roma

En menos de una semana fue vandalizado un mural realizado por Sarah Andersen en calles de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

La ilustradora estadounidense forma parte de los artistas convocados por la compañía mexicana de diseño digital Pictoline y Samsung, para la primera edición de su proyecto Internet Walls.





La autora de Sarah’s Scribbles visitó, en enero pasado, la Ciudad de México para pintar el mural ubicado en la calle Mérida esquina con Tabasco en dicha colonia. Además, para ofrecer una charla sobre su trabajo.

"Pinté un mural en la Ciudad de México! El mural está diseñado con una gran cantidad de poses con la esperanza de que la gente intente posar con los personajes. Me encantaría ver sus fotos junto al mural", escribió Sarah en su cuenta de Twitter.

I painted a mural in Mexico City! The mural is designed with a lot of poses in the hopes that people will try to pose alongside the character. I would love to see your photos next to the mural!



Thank you to @pictoline who brought me over and helped me paint! <3 pic.twitter.com/vr5Tb5JAx7 — Sarah Andersen (@SarahCAndersen) January 29, 2020

Días después de que el mural estuvo listo, sobre él aparecieron diferentes rayones. En redes sociales afirman que el lugar utilizado por Sarah y Pictoline tiene un largo historial de cover-ups.

"El spot ha sido de muchos".

Incluso marcas comerciales se han publicitado en la esquina de la calle Mérida con Tabasco de la colonia Roma pic.twitter.com/WI19FL23sg — Soyun Bot🤖 (@Jcamara_rios) February 3, 2020

Otros usuarios condenaron la acción en contra del trabajo de la artista.

Oigan, sí, yo soy la primera en apoyar el graffiti en las marchas y como protesta social, pero se me hace gacho lo que le hicieron a Sarah Andersen. Desquítense con las empresas, no con el trabajo de los artistas. Habiendo tanta publicidad horrible que modificar. — 🌺 La chica del cabello de fuego (@dabsbarreto) February 3, 2020 A mí si me da coraje lo del mural de Sarah Andersen. Ya si lo vas a grafitear pones algo más chido, no? Y no, no todos queríamos tomarnos fotos en el mural para subirlas a las redes. — Ronnie (@ronnie_moon) February 3, 2020 Sarah Andersen hace ilustraciones de la vida cotidiana con las que es muy divertido identificarse, y pues algún imbécil falto de atención rayó estás chingaderas sobre las ilustraciones. No le veo ni postura, ni protesta, ni sentido, neta no mamen. 🖕🏼 pic.twitter.com/RNyCjfjVHJ — Elsa Lero (@Elsa_Aguirre20) February 3, 2020 Celebro lo que le hicieron al mural de Sarah Andersen ¿No decían las feminazis que nos veíamos ridículos criticando las pintas en las paredes?



Ahora la beben o la derraman. — EL ELEGIDO (@Elegido123_) February 3, 2020

"Un tal Zombra"

En redes sociales, algunos usuarios identifican al autor de vandalizar el mural de Andersen como "Zombra Legend".

Incluso han enviado un mensaje a la Secretaría de Seguridad Pública de la capital denunciando a "Zombra Legend", quien además ha "pintado el Caballito de Reforma en rechas recientes".

La famosa Ilustradora Sarah Andersen viajó a México para pintar un bonito mural en la CDMX. Hoy el mural apareció rayado de la manera más culera. No duró ni 5 días.



Quien hizo esto fue un tal Zombra Legend, que se hace llamar artista urbano.

Eso no es arte, es vandalismo. pic.twitter.com/LwJIFMCLri — Ayuwoki (@AyuwokiHee) February 3, 2020 @SSP_CDMX este es el instagram que daño la exposición de sarah andersen, además de haber pintado el caballito en reforma en fechas recientes, este tipo de vandalismo debe de tener repercusiones pic.twitter.com/LFlJ8nizxI — brau navarro (@braunavban) February 3, 2020 El graffitero "Zombra" fue a desgraciar el mural de Sarah Andersen. Pinche vato culero. pic.twitter.com/BoOQOIxOYv — Diamante💎 Envenenado⚠ (@Luisa_Diamante) February 3, 2020 "si no quieren ser pisados vayan a pintarlos en museos y centros culturales"

Eso es una excusa a que no exista el respeto? @SarahCAndersen vino desde Brooklyn entusiasmada de hacer el mural

Firmas culeras y mediocres de un hijo de papi #CancelZombra #Zombra pic.twitter.com/QWDnXxLj4P — 𝙋𝙧𝙤𝙭𝙮_𝘿𝙭𝙣 (@Proxy_Dxn) February 3, 2020