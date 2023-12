Vecinos de Benito Juárez piden estudios de subsuelo por microsismos

Vecinos de la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, recolectan firmas para pedir a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México hacer un estudio geofísico de la zona para conocer las condiciones en las que se encuentra esta zona afectada por microsismos.

Ayer, algunos colonos sintieron un nuevo movimiento telúrico, de magnitud 1.7 de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Las personas dijeron que tienen incertidumbre sobre si otros temblores pondrán en riesgo sus domicilios.

Después de las revisiones que autoridades locales y de la alcaldía hicieron a inmuebles afectados por los recientes microsismos, colonos juntaron 180 firmas para solicitar un estudio geofísico y su interpretación para conocer qué causó las afectaciones en los domicilios.

Además, los vecinos quieren, una vez tengan los resultados, recibir orientación sobre cómo proceder en caso de un movimiento telúrico de mayor intensidad.

Los colonos entregaron el documento el 18 de diciembre, pero la dependencia no lo recibió por las vacaciones de diciembre.

Yolanda López, vecina de la calle Charco Azul, expuso que son alrededor de 14 manzanas en la zona afectada por los microsismos, de las cuales nueve son de uso habitacional y el resto comercial.

La vecina explicó que hace falta conocer si la extracción de agua del subsuelo es uno de los motivos por los que son más perceptibles los movimientos telúricos o que sean consecuencias de las obras de la Línea 12 del Metro.

"La relevancia de conocer esta información radica en que muchas de las viviendas son viejas, al igual que las tuberías", comentó Yolanda.

Josefina Ayala Contreras, habitante de inmueble ubicado en la calle Los Echave número 34, uno de los más afectados en los microsismos del pasado 12 de diciembre, indicó que la última revisión de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ocurrió el 19 de diciembre. CDMX Alcaldías y gobierno de CDMX difieren sobre riesgos y daños en edificios por microsismos

"Esa revisión fue más minuciosa y nos dijeron que nos entregarían el dictamen el jueves de la semana pasada, pero no ocurrió. Suponemos que será hasta enero, y si no ocurre empezaremos a presionar y a tocar puertas para exigir atención. No nos podemos quedar así", aseguró.

En la puerta principal del edificio fueron colocados dos oficios emitidos con las conclusiones de las primeras revisiones.

El documento entregado la semana pasada, pero con fecha del 14 de diciembre, señala que hay severas afectaciones por cortante en elementos estructurales y daños severos en elementos no estructurales, como muros divisorios y acabados.

"En virtud de que las afectaciones visualizadas hacen presumible la existencia de un alto riesgo (...); me permito indicar que resulta necesaria la evacuación preventiva inmediata del domicilio", expone la unidad de protección civil de la alcaldía.