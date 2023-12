Microsismos en CDMX: ¿por qué ocurren con tanta frecuencia?

El poniente de la Ciudad de México ha sido el epicentro de varios microsismos en los últimos meses. Este jueves, aproximadamente a las 14:13 horas se percibieron dos movimientos telúricos en la capital.

Según la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) uno registró una magnitud 3.2 con epicentro en la Magdalena Contreras y el otro de 2.4 al sur de la alcaldía Álvaro Obregón.

Las alertas sísmicas no se activaron en la ciudad, sin embargo, varias personas desalojaron edificios y casas.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que se activó el protocolo de seguridad tras los microsismos.

Por otro lado, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, informó que hasta el momento se registra un saldo blanco sin afectaciones de estructuras relevantes ni lesionados.

¿Por qué ocurren microsismos tan frecuentemente en CDMX?

En entrevista para El Sol de México, Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que los microsismos que se han presentado últimamente con epicentro en la Ciudad de México se deben a la activación de una secuencia sísmica en la zona poniente de la ciudad.

“Estos sismos que se están sintiendo forman parte de una secuencia que inició prácticamente desde inicio de año desde febrero, en la misma zona epicentral en este caso, en la zona de de México al poniente del Valle de México”, señaló el experto.

Quintanar abundó en que, una vez que se inicia una secuencia sísmica es impredecible saber cuándo va a detenerse o por cuánto tiempo se va a prolongar; puede estar activa por meses y detenerse y volver a activarse años después.

Microsismos en CDMX, asociados a falla geológica en la sierra de Las Cruces

Luis Quintanar indicó que los sismos con epicentro al Poniente de la CDMX están relacionados con la falla geológica que se ubica en los límites del Valle de México y el Valle de Toluca.

“Son fallas asociadas a la Sierra de Las Cruces, en la sierra que separa el Valle de México y del Valle de Toluca. Conforme descendemos hacia el Valle de México existen una serie de fallas muy bien cartografiadas, que es donde ocurren esta serie de sismos cuando se activa un segmento de esta falla geológica”, agregó Luis Qunitanar.

De acuerdo con el investigador, otra zona que podría ser el epicentro de microsismos en la CDMX es la región de la alcaldía Milpa Alta y su frontera con el Estado de México.

“Principalmente la zona de Milpa Alta en la Ciudad de México y el municipio de Juchitepec en el Estado de México, también es una zona donde frecuentemente ocurren sismos, inclusive de mayor magnitud que los ocurridos en la parte poniente; la diferencia es que la zona de impacto es una región hasta cierto punto rural dentro de la CDMX y no hay tantas construcciones. Ahí los sismos son un poco más profundos que los que ocurren en la en la zona poniente y por lo tanto no causan daños y la gente no lo siente tan fuertemente”, expresó Quintanar Robles.

Respecto a la magnitud de los microsismos, el especialista indicó que hasta el momento no se tiene registro de un microsismo de magnitud mayor a 3.3 en la zona poniente de la capital, no obstante, la magnitud de un sismo está en relación directa con el tamaño de la falla que se activa, algo que no se puede predecir.