Víctor Hugo Lobo renuncia a la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, anunció la renuncia de Víctor Hugo Lobo, coordinador parlamentario en el congreso local.

La diputada informó que su salida es por apoyar la ratificación de Ernestina Godoy frente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

"Nosotros no podemos acompañar la ratificación de Ernestina Godoy. Me parece que por convicción y responsabilidad política, no puede haber tibieza política en ese sentido", señaló Quiroga.

"El Grupo Parlamentario del PRD se mantendrá en la negativa de la ratificación de Ernestina Godoy", agregó.

Además, responsabilizó al coordinador del PRD en el Congreso capitalino de la desbandada de legisladores perredistas, como el caso de Janecarlo Lozano y Jorge Gaviño.

"Me parece que el diputado se ha dedicado pero a coordinar las salidas del grupo parlamentario", indicó Quiroga

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que al respaldar la ratificación de Godoy en la Fiscalía, Lobo no puede ser militante del PRD, por lo que lo expulsarían.

"Si él toma una decisión así, de ninguna manera puede ser militante del PRD, porque estaría violando abierta y claramente una resolución de la Dirección Nacional Ejecutiva", dijo Zambrano.