[Video] Así fue el choque del millonario auto Koenigsegg en la CDMX

Luego de que se diera a conocer que un automóvil Koenigsegg, valuado en 30 millones de pesos, chocó el pasado domingo en Lomas de Chapultepec, el video fue difundido.

La grabación, difundida por Noticieros Televisa, muestra el momento en que el carro deportivo azul se impacta contra un poste tras ir a gran velocidad.

Difunden el video del choque del súper auto deportivo, considerado el más rápido del mundo, y valuado en 30 millones de pesos. Se desconoce la identidad de su dueño en México. #EnPunto con @DeniseMaerker. Mira la nota completa: https://t.co/s13ulkqGoK pic.twitter.com/5NZt8SaZrb — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 20 de marzo de 2019

El deportivo parece perder el control y se abre hacia su derecha para terminar impactado en un poste.

Hasta el momento se desconoce quién es el dueño del millonario auto y quién lo manejaba cuando ocurrió el choque.

Aunque ayer se divulgó que el empresario Carlos Peralta era su propietario, él mismo salió a desmentir la información.

En relación al señalamiento de que el vehículo koeningsegg accidentado en Reforma es de mi propiedad, rechazo categóricamente relación alguna con dicho vehículo ni con el involucramiento de ningún miembro de la familia en el incidente vial. @sdpnoticias — Carlos Peralta Quint (@cperaltaq) 19 de marzo de 2019

El accidente ha generado polémica en redes sociales.

¿Qué clase de persona debes de ser como para gastar 30 millones de pesos en un auto?

Cuánta mezquindad; ok es su lana, pero en serio... 30 mdp por un auto que acelera en chinga, pero no frena ? 🤣 — Yodita (@YoditaDice) 20 de marzo de 2019

El auto de 30 millones de pesos fue fabricado para Ana Al-Thani, de la familia de real de Catar y es uno de los más veloces del planeta.

El auto de 30 millones de pesos fue fabricado para Ana Al-Thani, de la familia de real de Catar y es uno de los más veloces del planeta.

Tenía unos meses en México y chocó en Reforma CDMX



- injusta que es la vida. — Armando Burradas (@armandotwitts) 19 de marzo de 2019

Auto único en todo el mundo

Entre las características de este carro, único en el mundo, destaca su carrocería construida mayoritariamente en fibra de carbono, una transmisión automática secuencial que utilizaba tecnología directamente proveniente de la Fórmula 1 y un alerón doble como los vehículos de este serial.

Su velocidad máxima está limitada 400 kilómetros por hora, sin embargo, está desarrollado para alcanzar una cifra mayor.