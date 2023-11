Cierran la llave del Cutzamala: llega menos agua a CDMX y Edomex por sequía

La Ciudad de México y el Estado de México recibirán menos agua debido a la escasez que registra el Sistema Cutzamala, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Habitantes de zonas afectadas temen que no les llegue el líquido.

La directora del organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho, explicó que la reducción del suministro es porque, de esta manera se evita que Cutzamala toque sus niveles mínimos, pues de hacerlo estaría en riesgo el abastecimiento a estos dos estados.

“De manera colegiada, la Conagua, la Comisión de Aguas del Estado de México (Caem) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) han tomado la determinación de reducir a 9.2 metros cúbicos por segundo (la distribución).

"Es un un acto de responsabilidad para evitar llegar al nivel mínimo de operación”, dijo en conferencia.

De acuerdo con las autoridades, esta reducción de líquido en 12 alcaldías y 16 municipios mexiquenses se mantendrá durante todo el periodo de estiaje y hasta que el Sistema Cutzamala recupere su almacenamiento en el transcurso de la temporada de lluvias de 2024.

Ante esta situación, algunos capitalinos expresaron su preocupación por el abastecimiento de agua.

Guadalupe Conde y Luis Rico, habitantes de la alcaldía Iztacalco, que es una de las perjudicadas, temen quedarse sin agua, pues, afirmaron, en sus hogares ya cae poco líquido.

Ambos coincidieron en que, así como se reduce la cantidad de agua, también debería bajar el cobro por este servicio, ya que, dijeron, es excesivo.

“Afecta a las familias, porque no tenemos agua para los baños, las plantas, para nuestro aseo en general. Nos ha caído un hilito de agua.

“De qué sirve que le bajen si los recibos siguen llegando igual de caros y cuando uno paga el agua y pone el reporte, no vienen a verificar el medidor. Ya fuimos muchas veces (al Sacmex), porque nos llega el recibo de mil 600 pesos y no vienen. Así le bajen al suministro o no, cobran lo mismo”, dijo Guadalupe Conde.

La habitante de la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, Linda Romero, dijo estar preocupada por la medida y comentó que apartar el recurso y cuidará el que ya tiene.

“De cualquier forma no tenemos la posibilidad de almacenar agua mas que en la cisterna y con cubetas. Sólo nos queda ahorrar y administrar la poca agua que caiga en las mañanas”, dijo.

Óscar Domínguez, habitante de Iztapalapa, mencionó que la situación en la colonia Chinanpac de Juárez podría empeorar, pues esa zona ya carece de líquido.

Las alcaldías afectadas desde hoy son Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán y Cuajimalpa.

En el caso de los municipios mexiquenses están Atizapán, Acolman, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Temoaya.

ACCIONES CONTRA ESCASEZ

El coordinador del Sacmex, Rafael Carmona Paredes, anunció una serie de acciones para el cuidado y conservación del agua en el Valle de México, entre ellas, una inversión adicional para atender la situación del Sistema Cutzamala.

El funcionario mencionó que este año son invertidos 751 millones de pesos para la recuperación de fuentes de agua, así como para mejorar la operación de la red de agua potable.

Carmona Paredes aclaró que para los siguientes siete meses habrán destinado más de mil 70 millones de pesos para disminuir los efectos de la escasez en el Sistema Cutzamala.

Al respecto, el vocal ejecutivo de la Caem, Armando Alonso Beltrán, informó que en el primer semestre de 2024 rehabilitarán 40 pozos y repondrán ocho más en el Estado de México.

El funcionario además explicó que, a largo plazo, con la utilización de macroplantas, el Lago Xico, así como con las Plantas Potabilizadoras Guadalupe y Zumpango buscarán reutilizar agua.

“Hacemos diagnósticos y acciones para identificar tomas clandestinas, estamos revisando ciertas concesiones como propuesta de mitigación a la sequía, estamos realizando proyectos que permitirán aprovechar aguas pluviales”, agregó.

El gobierno mexiquense también prevé la rehabilitación integral de la presa Villa Victoria que permitirá la recuperación del volumen de ese cuerpo de agua y, por consiguiente, la disponibilidad del recurso para Cutzamala Con información de Elizabeth Ríos | El Sol de Toluca