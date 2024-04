Delegarán a ONG cuidado de perros callejeros

La reciente reforma a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México obliga a las alcaldías a recorrer su territorio y resguardar a perros en situación de calle en centros provisionales de atención. Sin embargo, activistas advierten que los animales rescatados quedarán bajo su responsabilidad.

En las modificaciones, acusan, no se garantiza un presupuesto para dicho fin, además de que establecen que los ayuntamientos pueden solicitar ayuda de organizaciones civiles.

El pasado 27 de marzo, el gobierno capitalino presentó nuevas reformas a la Ley de Protección Animal, una de ellas fue al artículo 12, donde se estipula las acciones que deberán seguir las 16 demarcaciones.

“Realizar recorridos en su demarcación para rescatar animales abandonados en la vía pública o en situación de calle y llevarlos a las zonas de resguardo temporal a su cargo, hasta en tanto se determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción”, explica el inciso IV BIS.

Mara Montero, presidenta y representante legal del Comité Pro Animal A.C. consideró que las nuevas atribuciones fueron dadas a las alcaldías sin pensar en si existen suficientes recursos económicos y físicos en albergues temporales o centros de atención canina públicos.

“En la legislación anterior ya se habían erradicado las razzias y en ésta se concentró que las alcaldías realizarán recorridos para retirar a los animales en las calles, eso históricamente se le conoce como razzias, la diferencia es que antes se llevaban a los animales a los centros y se sacrificaban, ahora esasrazzias prevén que los animales estén en los centros de resguardo temporal hasta que sean adoptados o que las asociaciones se los lleven”, indicó Montero.

La activista también criticó que las atribuciones fueron otorgadas sin estudios diagnósticos para saber por qué los habitantes de la CdMx deciden abandonar, deshacerse o maltratar a sus animales de compañía.

“Llevamos muchos años como asociaciones pidiendo que se hagan estudios diagnósticos. Eso ayudaría a planear estrategias más efectivas”, reclamó.

Moreno explicó que el trabajo de rescate ya era realizado por las asociaciones civiles, sin los apoyos gubernamentales y una vez que las alcaldías comiencen con los recorridos y retiro de perros en situación de calle, sus albergues o centros de resguardo temporal se verán rebasados.

“Puede ser un retroceso a la legislación que ya estaba, implica un mayor número de animales que necesitan ser reubicados y desde hace mucho tiempo, históricamente, son las asociaciones civiles las que están haciendo ese trabajo. Y ya estamos llenos”, lamentó.

Otro de los puntos que en esta reforma al artículo 12 es la creación de un padrón de las asociaciones civiles y albergues, y aunque se anunció hace casi 20 días, no ha avanzado.

“Las alcaldías son las que deben tener el registro de asociaciones que están en su demarcación”, refirió Carlos Esquivel Lacroix, titular de la Agencia de Atención Animal de la CdMx (Agatan).

Lacroix apuntó que actualmente existe un listado de 23 asociaciones consolidadas, que se inició en 2017 por la administración capitalina.

Este listado no es público, por lo que las 16 alcaldías deberán hacer su propio registro para solicitar el apoyo de resguardo, cuando el retiro de perros en situación de calle comience, aunque Mara Montero no cree que vaya a suceder, ya que los recursos de las organizaciones civiles son limitados y no cuentan con espacios de resguardo, y el gobierno no está apoyando.