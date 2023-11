Día de Muertos 2023: horarios para el Metro y Metrobús el 1 y 2 de noviembre

Con ofrendas, flores y la comida que solían gustarles a nuestros seres queridos, cada 1 y 2 de noviembre celebramos en México el Día de los Muertos.

Esta festividad de raíces prehispánicas, coexiste con la tradición anglosajona de Halloween y que llama la atención por el uso de disfraces. También es común ver a los niños y niñas salir a pedir dulces casa por casa ya sea en grandes grupos o con sus papás.

Además, muchos niños descansan, algunos adultos no, por lo que si tienes que ir a la Ciudad de México, aquí te damos información sobre los horarios de servicio del Metro y Metrobús.

Horarios del Metro y Metrobús

El 1 y 2 de noviembre homenajeamos a los muertos, primero a las mascotas, luego a los niños y hasta el final a los adultos. Con ofrendas adornadas de flores de cempasúchil, velas, comida y fotografías, quienes compartieron su vida con nosotros y ahora no están, nos visitan para disfrutar de aquellas cosas que amaron en vida.

Cabe decir que estas fechas no son feriados por lo que los horarios del servicio público no cambiarán.

Para el metro el horario será el mismo

1 de noviembre: 5:00 am a las 24:00 horas

2 de noviembre: 5:00 am a las 24:00 horas

Usuarios del Metro CDMX a la espera de subir a un vagón.





Para el metrobús los horarios para ambos días se mantendrán con normalidad

4:30 am a 24:00 horas

Foto: Cortesía Semovi

Cómo no es fin de semana o día oficial, los horarios no se modifican, además muchos empleadores no dan el día, tal vez los niños descansen pero muchos trabajadores tendrán actividades normales.

Para cualquier cambio en el servicio del Metrobús aquí te dejamos un enlace para consultar el Estado de Servicio y también del Metro.