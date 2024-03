DIF cambia reglas de adopción; prioriza que hermanos permanezcan juntos

El derecho a vivir en familia es ahora la prioridad para dar en adopción a los menores bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF).

El DIF local publicó ayer en la gaceta capitalina las modificaciones a las reglas de adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su tutela. Esos cambios están vigentes desde este viernes 8 de marzo.

El primer ajuste especifica que las reglas deben materializar su derecho a vivir en familia. El modelo anterior se refería a “garantizar el interés superior que corresponde a la niñez, en el más estricto respeto a sus derechos humanos y estar en posibilidad de designar al o los solicitantes idóneos”.

Otro cambio al sistema de adopciones aplica a los hermanos para que no pierdan su vínculo familiar

“Cuando exista un grupo de hermanas y hermanos en condiciones de adoptabilidad, se buscará preponderantemente que permanezcan juntos; sin embargo cuando existan factores de riesgo, edad, salud física, discapacidad, número de hermanos, entre otros; que pudieran limitar su incorporación con una sola familia adoptiva, se ponderará su colocación con distintas familias, siempre y cuando se garantice la convivencia entre ellos a fin de que no pierdan su vínculo familiar y dicha convivencia no constituya un riesgo, no sea contrario al interés superior de la niñez y sea favorable para su sano desarrollo integral”, dictan las nuevas reglas.

De acuerdo con datos recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de 2014 a 2022, el Sistema Nacional DIF recibió 542 solicitudes de adopción tanto nacionales como internacionales. “De estas solicitudes de adopción, 119 fueron concluidas durante el mismo periodo, lo que implicaría que 22% de las solicitudes recibidas entre 2014 y 2022 por el Sistema Nacional DIF concluyeron en adopción”, explica en uno de sus informes.

En los últimos tres años el DIF retiró por maltrato y omisión de cuidados a 83 menores de edad de padres y madres en situación de calle

En dos de cada cinco de los registros de adopción el estado de origen de los menores es la Ciudad de México.

El DIF local también cambió la temporalidad de los trámites. Antes los adoptantes recibían una plática previa a iniciar el proceso, ahora la recibirán posterior a la solicitud.

La solicitud de adopción tendrá que llenarse de manera individual y a puño y letra. La solicitud deberá contener además, fotografía a color de la persona solicitante y ser firmada por el entrevistador. Este proceso se hacía a través de un registro electrónico.

El número de documentos necesarios ahora son 16 y no 13, eso incluye una autobiografía con firma de la o las personas solicitantes en la que detalle su historia de vida para la valoración psicológica y la constancia de no deudor alimentario. Finalmente, aumentó el plazo para que la trabajadora social visite el hogar de los posibles adoptantes:ahora esperarán 90 días y no 60.