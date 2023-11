El Frente es el verdadero destructor: Adrián Rubalcava; acusa a "Alito" de traición

El alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava, renunció al PRI y aseguró que la destrucción está dentro del Frente, que integra ese partido junto con PAN y PRD, el cual eligió a Santiago Taboada para competir por la jefatura de gobierno en 2024.

El aspirante acusó ayer al líder nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, de traicionarlo, pues optó por el aspirante panista como precandidato y no por un proceso en el que hubiera un contraste de ideas y propuestas.

Puede interesarte: Sandra Cuevas a Rubalcava: tienes mi amor y la Cuauhtémoc para que demos la lucha

“Yo lo único que pedía era que nos dejaran competir y que la gente pudiera contrastar los proyectos de cada uno de los candidatos; sin embargo, se molestó, dijo que entonces no contara con el apoyo del partido y le dije: 'no me preocupa, no me interesa'”, comentó a El Sol de México.

De acuerdo con el alcalde, Alejandro Moreno mencionó que la aspirante del Frente a la presidencia, Xóchitl Gálvez, solicitó que hubiera una única precandidatura para evitar el golpeteo político dentro del proceso de la alianza. Ella después dijo al aspirante que optaba por el método pactado.

Adrián Rubalcava, quien ofreció una conferencia por la tarde, criticó el proceso de selección del Frente, y aseguró que sus dirigentes son quienes dañan a esas instituciones políticas.

“Yo creo que este golpe no es para el PRI sino para el Frente y lo lamento mucho por la candidata Xóchitl Gálvez, porque creo que es rehén de tres personajes que la manipulan y la utilizan como títere para tomar decisiones y tan claro es así que la culparon.

“Soy un constructor de la democracia, no soy un destructor del país. Qué triste que hoy me doy cuenta que el Frente en el que yo estaba es el verdadero destructor de la visión y de la postura que han manifestado ellos combatirle a Andrés Manuel (López Obrador).

“Hoy veo que la destrucción no está enfrente, sino está dentro del partido”, agregó en entrevista.

El político aseguró que Alejandro Moreno está acabando con el PRI, pues no descartó que haya diputados y militantes que también renuncien al partido. Además consideró que el Frente podría perder algunas alcaldías en 2024.

“Me salgo del PRI, no voy a estar en un partido en el que confié, que le tuve mucho cariño, lo respaldé muchos años, pero hoy su dirigencia traiciona sus principios”, dijo en su conferencia por la tarde.

Al respecto, el ex secretario de Gobernación y expriista, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su respaldo al alcalde y reiteró sus señalamientos en contra de Alejandro Moreno, al acusarlo de mentir y traicionar.

En Morena, partido al que Adrián Rubalcava no descartó sumarse, el aspirante a la alcaldía Magdalena Contreras, Fernando Mercado, también lo respaldó. A la conferencia del aspirante acudió la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien también se solidarizó con él.

“El apoyo se hace de frente. Tienes mi apoyo, mi amor y la Cuauhtémoc para que demos la lucha”, expresó la alcaldesa, quien evitó decir si se va o no del Frente.

RESPALDAN A MORENO

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ayer, el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien también competía por una precandidatura del Frente criticó al sol azteca por presuntamente ceder a la imposición de Santiago Taboada, pero aclaró que no se irá del partido.

Al respecto, Alejandro Moreno reconoció la postura de Luis Espinoza Cházaro y aseguró que su continuación en el proyecto ayudará a ganar la ciudad.

Santiago Taboada, el precandidato único del Frente, así como la diputada Cynthia López Castro, respaldaron al dirigente priista. Con información de Aabye Vargas