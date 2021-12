¿Es el fin de las corridas de toros en CDMX? Diputados aplazan prohibición

La prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México aún tiene un largo camino que recorrer, incluido un lapso de 45 días en los que los diputados dialogarán con las empresas taurinas sobre las alternativas para quienes viven de ese espectáculo.

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso local acordó usar el plazo de 45 días para enviar este dictamen a la Mesa Directiva y que lo ponga a consideración del pleno, a fin de escuchar a los empresarios, representantes de los trabajadores de la Plaza México y diversas asociaciones, para encontrar los mecanismos que permitan afectar lo menos posible a los involucrados en el espectáculo.

“Tenemos 45 días para enviar el dictamen aprobado en Comisión para escuchar a todos los sectores involucrados gracias a la presión que están generando, pero vamos por la desaparición de la tauromaquia”, aseguró la diputada panista Ana Villagrán.

Aunque el pasado lunes la comisión aprobó el dictamen, este martes se realizó una nueva votación pues legisladores de Morena no asistieron a la sesión, aunque sí alegaron que la aprobación no era válida, pues no tenía mayoría absoluta.

Así, hoy se repuso la votación, pero por segunda ocasión no asistieron los diputados morenistas Christian Moctezuma González, Leticia Estrada Hernández y Mirian Valeria Cruz Flores. Tampoco asistió Isabela Rosales Herrera, quien sí se presentó el lunes, pero se abstuvo de votar.

“Por eso convoque nuevamente para reponer el procedimiento de tal suerte que ante la falla de la normatividad interna no quedara ninguna duda para cumplir con ambos cuerpos normativos. Al aprobar el proyecto de dictamen, cumpliendo con la ley y el reglamento no solo se repone, sino que se despeja cualquier duda sobre la validez del mismo para que se lleve al pleno para discusión y eventual aprobación”, aseguró el diputado Jesús Sesma.

Ya en conferencia de prensa, Sesma aclaró que el cierre de la Plaza de Toros México no va a darse de manera inmediata, “no de la noche a la mañana”.

Añadió que se tienen que hacer las reuniones con los sectores involucrados y ver cómo se les ayudará, en lo que deberá participar tanto el gobierno como el Poder Legislativo, sin descartar que el lugar donde ahora se sacrifican a los animales por entretenimiento se pueda convertir en un gran centro de espectáculos libre de violencia.

Los diputados participantes en la sesión extraordinaria, insistieron que es un hecho la eliminación de las corridas de toros en la ciudad con el mínimo daño para los que se dedican a esa actividad y con el reconocimiento de que hay muchos empresarios taurinos dispuestos a apoyar con trabajo a los del sector.

De aprobarse, además de prohibir las corridas se multará a quienes realicen este tipo de espectáculos en la capital por hasta 4 millones 900 mil pesos.

Antecedentes

No es la primera vez en la que los diputados locales intentan erradicar esta actividad, pero el Partido Verde Ecologista de México ha llevado mano en el asunto. La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebró al menos cuatro foros de discusión de este dictamen, entre ellas la prohibición se planteó en 2012 desde la Ley de Espectáculos Públicos del DF.

En 2016 el diputado Xavier López Adame también presentó la iniciativa. Luego en 2018, la entonces diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa para que las corridas de toros queden prohibidas en la capital.

En tanto, la entonces coordinadora de la bancada, Teresa Ramos, dijo que la iniciativa pretendía sancionar con el equivalente a 644 mil 800 pesos "a quien celebre y realice clandestinamente espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”.

No prosperó porque Ramos no presentó el dictamen y no se volvió a turnar a comisiones.

Con información de Aabye Vargas | El Sol de México y Arturo R. Pansza | La Prensa

