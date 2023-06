Estudiantes protestan contra la violencia de género en CU

Alrededor de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharon y protestaron frente a Rectoría para exigir alto a la violencia de género y la destitución del actual director de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), Mauricio de Jesús Juárez Servín.

A las 13:00 horas, estudiantes arribaron a la zona conocida como "Los Bigotes", a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para caminar dentro de las instalaciones y gritar consignas como: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Una hora después, los manifestantes llegaron a la Facultad de Derecho, en donde aproximadamente 20 encapuchados realizaron pintas en paredes y piso, para después romper un expendedor de golosinas y frituras.

"Ni porros ni delincuentes, somos estudiantes conscientes”, pintaron en el piso de la entrada de Facultad de Derecho.

Alrededor de las 15:30 horas, los manifestantes llegaron a Rectoría, en donde estudiantes colocaron flores de papel junto con un mensaje como protesta pacífica, y exigieron el cumplimiento del pliego petitorio de cuatro puntos:

1) La destitución del director, Mauricio de Jesús Juárez Servín. 2) Levantamiento de la sanción a una alumna de nombre Natalia; 3) Implementación de dos Pumabús para la comunidad de la FAD; 4) Destitución inmediata de docentes que tengan antecedentes o denuncias por violencia de género.

"Queremos aulas y facultades seguras. Exigimos al Tribunal Universitario no solape ni sea cómplice de los agresores", señaló una manta que fue colgada por estudiantes frente a Rectoría.

Minutos después, el grupo de encapuchados realizó pintas en la puerta principal de Rectoría, y lanzó cohetones y gasolina que ocasionaron un pequeño incendio. Posteriormente, colocaron la manta con el pliego petitorio frente al acceso y volvieron a exigir la destitución del director de la Facultad de Artes y Diseño.

Los 200 estudiantes de la UNAM esperaron en la explanada de Rectoría para entregar el pliego petitorio, pues no fueron recibidos por ninguna autoridad de la máxima casa de estudios tras la manifestación.

Desde el 15 de febrero, estudiantes tomaron la Facultad de Artes y Diseño para exigir la destitución de profesores señalados por violencia de género, así como transporte y mayor seguridad para los alumnos.