Hace un año subió a 6 pesos el pasaje y micros siguen sin mejoras

A un año del incremento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, camiones y microbuses que circulan en la capital aún lucen en malas condiciones y sus conductores incumplen los lineamientos a los cuales se comprometieron.

Algunos vehículos operan con vidrios rotos, luces interiores fundidas, asientos y techo rotos, o sin tornillos, tubos oxidados. Sus conductores no portan uniforme, conducen con el celular en la mano e invadiendo el carril del Metrobús.

De acuerdo con transportistas, el aumento a seis pesos les ayudó, pero no es suficiente para mejorar sus unidades y apenas cubre los costos diarios para operar las unidades.

“Los incrementos de algunos insumos aumentaron, por lo que el aumento de un peso a la tarifa ayudó un poco a mantener a los compañeros laborando, porque el combustible representa 40 por ciento de los gastos del transportista.

“El peso fue una bocanada de oxígeno, pero no suficiente”, mencionó a El Sol de México el vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, Nicolás Vázquez. Este grupo exige un alza a la tarifa.

El conductor de la Ruta 86, Maximino Salazar, circula de Tacubaya hasta la estación Tepalcates del Metro. Aseguró que el aumento al pasaje no aporta y hay algunos choferes con deudas debido a la reducción de 60 por ciento de sus ganancias debido a la falta de usuarios por la pandemia.

“El aumento no satisface en nada. Actualmente hay mucho pasaje, pero venimos arrastrando un déficit por adeudos adquiridos desde la pandemia”, indicó el conductor.

El 15 de junio de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México aprobó el aumento de un peso a la tarifa de transporte público concesionado, luego de manifestaciones y bloqueos realizados por cientos de transportistas que paralizaron calles y avenidas principales de la capital.

Los transportistas prometieron mejorar el servicio mediante lineamientos como portar camisa blanca, no circular con vidrios polarizados, no viajar con acompañantes, evitar conducir a exceso de velocidad, unidades limpias y en buen estado, contar con la licencia Tipo C y la tarjeta de circulación vigente.

Este diario recorrió seis rutas de camiones y microbuses que pasan por alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc y confirmó que hay choferes y vehículos que incumplen con lo acordado.

Un conductor de la Ruta 17, que va de Tlatelolco, en la Cuauhtémoc, hasta Periférico, en la Gustavo A. Madero, no usa su camisa blanca. El microbús está sucio, con sujetamanos oxidados, asientos rotos o manchados y cuatro de los ocho focos interiores sin funcionar.

Algunos transportistas cumplen con el mantenimiento y limpieza de la unidad, pero manejan a exceso de velocidad e invaden el carril confinado del Metrobús, como un conductor de la Ruta 18, que va de Avenida Central a Avenida Vallejo, en Azcapotzalco. También conducía con celular en mano.

Otro microbús que opera de la estación del Metro San Antonio Abad hasta Copilco circula con asientos rotos y sin respaldo, con las puertas abiertas, con los tubos oxidados y techo y suelo picados.

MODERNIZACIÓN DE FLOTILLAS

La subdirectora de Normas Técnicas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Jennifer Miranda, informó que en la ciudad hay cerca de dos mil microbuses que buscan modernizar mediante bonos de chatarrización por 450 mil pesos. El objetivo es que los transportistas adquieran nuevas unidades.

“Esos microbuses son a las que tenemos que atacar para la sustitución. Independientemente de que existen autobuses, de esos verdes grandes, el objetivo principal es hacia el tema de microbús. Y no sólo por el tema de seguridad, sino también por contaminación”, dijo la funcionaria.

Resaltó que algunas unidades han brindado servicio por más de 20 años, cuando la Ley de Movilidad indica que la vida útil de un autobús es de 10 años, por lo cual los concesionarios están obligados a renovar su flotilla.

“La Ley de Movilidad el Artículo 61 y 97, habla que la vida útil de los autobuses para estar en un corredor de transporte debe de ser de 10 años, por eso el tema de los estudios que deben de cumplir.

“Tienen que prever los recursos necesarios para poder sustituir su flota cada 10 años, y eso es una obligación que también está establecida en su título de concesión”, aseguró la subdirectora de Normas Técnicas de la Semovi.

Entre 2019 y marzo de este 2023, la Secretaría de Movilidad suma dos mil 485 bonos de chatarrización, por 450 mil pesos, entragados a concesionarios.

Durante una conferencia el 13 de marzo, el titular de la Semovi, Andrés Lajous, informó que para el periodo 2023-2024 buscarán chatarrizar tres mil 315 microbuses, pues el objetivo es cumplir en esta administración con la modernización de cinco mil 800 vehículos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó en el mismo acto que confiaba en la cooperación de los transportistas para modernizar los microbuses.

“Están listos todos los instrumentos, el recurso, todo está listo, el asunto nada más es contar con la voluntad de los transportistas, que estamos seguros que va a ser así. La idea es completar este año todos los que faltan, para iniciar ya a mediados de 2024 sin microbuses”, dijo.

De acuerdo con transportistas consultados por este diario, el precio comercial de una unidad nueva es de aproximadamente un millón 700 mil pesos.