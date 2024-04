Indagan violento intento de desalojo en la colonia Buenavista

Al menos 24 familias que habitan en el número 186 de la calle Carlos J. Meneses, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, fueron víctimas la madrugada del jueves de un intento de desalojo por unos 30 hombres encapuchados que, con armas de fuego, mazos y machetes, los obligaron a salir a la calle. Estos hechos ya son investigados por las autoridades capitalinas, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Una de las afectadas es Saraí Gutiérrez, quien tiene 32 años viviendo en uno de los departamentos del inmueble. Ella es la tercera generación de su familia en habitar el lugar, ahora con su hija de 10 años.

La mujer relató a El Sol de México que alrededor de la 1:15 horas, cuando todos estaban dormidos, comenzó a escuchar golpes en el acceso del edificio y gritos, por lo que intentó vestirse rápido, pero antes de que terminara los sujetos comenzaron a abrir su puerta con un mazo y la sacaron junto a su hija y su mascota.

“Me acerqué a la puerta, me rompieron la reja y la chapa, les dije que sólo nos dejaran ponernos los zapatos y nos salimos, pero me amenazaron con groserias, se metieron a la fuerza y a mi hija le apuntaron con una pistola. Me llenó de coraje y de miedo”, relató Saraí.

Aspectos del desalojo en calle Carlos J. Meneses 186, alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En imágenes de videovigilancia se puede ver como decenas hombres vestidos de negro, con gorras, cubrebocas y pasamontañas ingresaron por la fuerza al inmueble. Algunos vecinos salieron corriendo y otros fueron escoltados, como fue el caso de Saraí.

En la calle, los afectados llamaron al 911, pues aunque los encapuchados gritaban “¡desalojo!”, nunca presentaron documentos oficiales. Después de las 2:00 horas, patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron y los encapuchados abandonaron el lugar.

FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Alrededor de 30 personas que dijeron pertenecer a una institución de seguridad federal ingresaron al inmueble para realizar un desalojo sin presentar documentación que los autorizara. La SSC implementó un dispositivo, resguardó del inmueble y dio parte al agente del MP para las investigaciones del caso”, informó la dependencia.

Aunque los habitantes pudieron ingresar a sus departamentos, se percataron que les habían robado joyas, dinero y otros artículos, por lo levantaron diversas denuncias ante la Fiscalía local.

Según los habitantes, los dueños dejaron de acudir a recoger las rentas hace casi 20 años, por lo que algunos iniciaron juicios de prescripción positiva, para hacerse del bien.

En mayo de 2023, el Poder Judicial de la CdMx informó que los desalojos llevan "un proceso jurisdiccional vía demanda y se le tiene que notificar a la persona; ella a su vez tiene que confirmar de recibida; de no ser así, probablemente sea apócrifa".