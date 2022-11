Aumenta la invasión de vivienda en CdMx

La vivienda invadida, en renta o en situación de intestado incrementó en la Ciudad de México de 10.9 a 19.9 por ciento de 2010 a 2020, de acuerdo con datos del Consejo de Evaluación local.

En su informe de actividades 2021-2022, el organismo también indica que mientras las invasiones de vivienda aumentan, baja la construcción de vivienda y el registro de nuevos dueños, que pasa de 66.2 por ciento a 55.6 por ciento en estos 10 años.

El Sol de México publicó el pasado 5 de noviembre el caso de habitantes del edificio Zacatecas de la Unidad Habitacional Tlatelolco que temen invasiones en sus departamentos.

Un vecino que renta ahí y prefirió el anonimato comentó: “Mi departamento ya van dos intentos en que lo quieren abrir, un día llegué y encontré dañada la chapa, yo creo que lo que me ha salvado es que tengo perros y al escucharlos ladrar ya no lo siguen intentando; esto es un peligro para los que vivimos aquí, no sabes qué tipo de gente están dejando entrar”.

Rodrigo González relata a este diario que su casa en Ecatepec, Estado de México, fue invadida por una familia. “Mi tío, que tiene también un terreno por la misma zona me alertó que se metieron a mi casa. La iba a ver dos veces al año, pero esta vez me ganaron. Lo que hice para recuperarla fue buscar a un abogado penalista, una acusación por la vía civil iba a llevar tiempo, pero por la vía penal fue muy rápido. No me pregunte de qué lo acusamos (al jefe de familia). El resultado fue que negociamos y en dos semanas ya estaba mi casa de vuelta”.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, los invasores acechan casas vacías o edificios donde haya pocos inquilinos, primero cambian las chapas y esperan algunos días, si ven que no hay respuesta de los dueños se meten e instalan a personas en el lugar.

El problema de la vivienda invadida va de la mano de los intestados, porque si se muere el dueño y no vive nadie más ahí se convierte en un lugar fácil de ocupar, porque cuando los familiares reaccionan primero tienen que acreditar que es su propiedad y para ello pasan por un juicio de intestado y luego viene todo el proceso para solicitar el desalojo.

La ocupación ilegítima de inmuebles en el país es considerada como un delito.

Profesionales inmobiliarios lo atribuyen a que han detectado poca construcción de vivienda nueva. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

El Artículo 395 del Código Penal Federal estipula que cualquier persona que se adueñe o utilice un inmueble sin autorización de su propietario será castigado con una pena de tres meses a cinco años de prisión y una sanción económica de 50 a 500 pesos.

Otro hecho que ejemplifica el aumento de las invasiones en la capital del país es la investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el caso que llamó el “cártel inmobiliario”.

En este escándalo de corrupción en la alcaldía Benito Juárez se acusa a exfuncionarios de recibir dinero a cambio de permitir construcciones irregulares a desarrolladoras de viviendas.

Según las investigaciones, estas empresas ordenaban, bajo la aprobación de trabajadores de la demarcación, desalojos y ocupaciones violentas de inmuebles que terminaron como parte de edificios y unidades habitacionales.

En esta trama hay 198 inmuebles en investigación y varios exfuncionarios en prisión, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En este boom de vivienda que se generó en Benito Juárez, los departamentos de 63 metros en la colonia Portales tienen un costo aproximado de tres millones 600 mil pesos. Con información de Claudia Mendoza