Blindan casa de representación de Q. Roo en CDMX tras asesinato de mujer en Tulum

La Casa de Representación del Gobierno de Quintana Roo, ubicada en la colonia Roma de esta ciudad, está protegida por vallas, además de contar con presencia policiaca, previo a una manifestación convocada a las 3 de la tarde, hora local, en protesta por el asesinato de una mujer a manos de la policía municipal, en Tulum.

El histórico edificio ya antes había sido cercado con vallas, luego de la represión policiaca en Cancún en noviembre del año pasado en medio del caso del feminicidio de la joven Alexis.

Ahora nuevamente permanece inaccesible, vigilado de cerca por agentes de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México.

Además, bancos ubicados en este cruce, en la avenida Tonalá con Álvaro Obregón, también tomaron sus previsiones y protegieron con tapiales de madera sus cristales y fachadas, ante la alta probabilidad que esta manifestación, como otras anteriores, se torne violenta.

En la CDMX ya colocaron vallas en la casa representativa del Estado de Quintana Roo.



No es algo inesperado, pero no deja de dar coraje.



Ojalá así protegieran a las mujeres, niñas, ancianas y adolescentes que diario viven con miedo de no regresar a sus casas.



Muy puntuales y madrugadores para proteger la casa de gobierno de #QuintanaRoo Roo en #CDMX. Asesinos cobardes que protegen monumentos.

