Dan 45 años de prisión a feminicida de doctora Alejandra Zárate en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) condenó a 45 años de prisión a Máximo N por el feminicidio de Alejandra Zárate Osorno, médico militar y reconocida científica cuya labor contribuyó a salvar vidas, sobre todo de mujeres con cáncer de mama.

El hijo de la también directora de Patología del Hospital Español, Adrián Alejandro Carballo Zárate, relató el proceso que concluyó con la condena de quien fuera el mayordomo de su madre durante 17 años y quien la privó de la vida el 11 de agosto de 2022.

En México, la impunidad por feminicidios es del 76 por ciento y el Estado de México es la segunda entidad con más feminicidios registrados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, muchas sentencias en casos similares son absolutorias por fallas en las carpetas de investigación

Carballo Zárate se dijo satisfecho con el proceso de justicia para su madre, pero considera que el feminicidio debería de tratarse de una manera más rápida y oportuna.

“No tanto los jueces, pero si los policías ministeriales, de investigación, creo no son los más competentes, ni siquiera en mi caso, que creo que se le dio celeridad, no fueron los más competentes”, dijo.

Un ejemplo de ello, dijo, fue la tardanza en las diligencias como la de las pruebas de Luminol (técnica para localizar la sangre en grandes áreas) que se realizaron tres semanas después de que fue localizado el cuerpo de Alejandra Zárate.

“La carpeta de investigación fue armada en cinco semanas. Las audiencias se programaron hasta con tres meses de diferencia y hasta hubo un cambio de policía ministerial, lo que retrasó el proceso porque el sustituto desconocía el caso”, narró.

Alejandra Zárate Osorno, médico militar y científica / Cortesía: SEM México

El juicio se inició en octubre del 2023 y terminó la primera semana de noviembre de ese año. La evidencia fue abrumadora, dijo, se presentaron todas las pruebas, los dictámenes, los videos de la casa y todo anexado a la carpeta, el sospechoso fue detenido 22 de noviembre del 2022.

“Hubo toda una estrategia para tener al responsable en la casa de mi madre”, su lugar de trabajo, tres meses después de cometer el feminicidio.

Aunque el médico destaca que en comparación con otros casos de feminicidio que llevan hasta más de 10 años en la búsqueda de justicia, su experiencia personal fue muy traumática, porque es muy fuerte ver que las autoridades, en este caso el Presidente, considere el aumento de los crímenes es propaganda de sus adversarios.

Esto es muy doloroso para la familia de las víctimas, dijo, “te desvirtúa, que te hagan menos”.

Añadió que durante el proceso vivió mucha incertidumbre porque a pesar de que las autoridades ya cuentan con todas las pruebas de los casos, se tardan en ir por los responsables.

En mi caso, tuve temor a una filtración, o que el responsable se diera a la fuga

Alejandra Zárate Osorno era médica cirujana y partera egresada de la Escuela Médico Militar, especialista en anatomía patológica, comenta su hijo Adrián Alejandro.

De 1989 a 1993 estudió hematopatología en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Cuando regresó, trabajó en el Hospital Militar, en el Instituto Nacional de Cancerología y, desde 1999, en el Hospital Español, donde fue nombrada directora de Patología en 2007.

Fue maestra de muchas generaciones de médicos, tanto en la Escuela Médico Militar como en la UNAM y en la Universidad Anáhuac.

“Ella fue madre soltera. A mi me crió mi abuela hasta los nueve años porque ella se fue a estudiar a Estados Unidos, pero siempre estuvo presente. Desde los nueve años viví con ella. Era muy buena madre, pese a que tenía uno o dos trabajos no había día en que no fuera por mí a la escuela o estuviera pendiente de mis calificaciones, incluso cuando fui a la universidad”.

Carballo, de 38 años, quien también trabaja en el Laboratorio de Patología del Hospital Español, afirma que la muerte de su madre significó no sólo una pérdida a nivel personal, sino para la medicina del país.

Agradeció el apoyo que recibió de la comunidad médica y de instituciones como el Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos, la Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana y la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología.