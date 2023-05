Caso Alejandra Zárate: hijo de la doctora asesinada exige justicia para su madre

Sintió la primera alerta cuando su madre no llegó a trabajar al Hospital Español. Algún viernes, la doctora Alejandra Zárate Osorno se retrasaba por hacer un trámite en el banco, pero le resultó extraño que no contestara las llamadas ni los mensajes a su celular.

Adrián Alejandro Carballo Zárate, hijo único de la doctora, logró ubicar su teléfono. Marcaba un punto de la calle 1, cerca de Calzada Legaria, en la colonia Pensil. Era cerca del mediodía del 12 de agosto de 2022.

“Identifiqué su espalda y fue un shock para mí. No me acerqué más; llamamos a la policía”, cuenta el médico, que también se especializó, como Zárate, en anatomía patológica.

La doctora de 63 años, directora de Patología en el Hospital Español, falleció, según el dictamen de los forenses, a causa de asfixia mecánica mixta. El asesino utilizó una bolsa de plástico y sus propias manos para acabar con su vida.

Carballo, de 38 años, quien trabaja en el Laboratorio de Patología del Hospital Español, afirma que la muerte de su madre significó no solo una pérdida a nivel personal, sino para la medicina del país. Desde que ocurrió ha recibido el apoyo de instituciones como el Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos, la Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana y la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología.

Empleado de confianza y un hombre sin identificar responsables del feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación por feminicidio, pero, cuando el Ministerio Público determinó, tras examinar las cámaras del C5, que la muerte de Zárate había ocurrido en su casa de Tlalnepantla, en el Estado de México, el caso fue turnado a la fiscalía de esa entidad.

En el domicilio de Alejandra Zárate también vivía Máximo “N”, un trabajador doméstico que llevaba 16 años al servicio de la doctora y se encargaba de limpiar, arreglar el jardín y cuidar a sus seis mascotas: tres perros adoptados y tres gatos. Dormía en la casa por el temor de Zárate a la inseguridad.

Desde un principio, recuerda Carballo, los investigadores capitalinos sospecharon de Máximo, pero se necesitaban más pruebas para detenerlo.

El empleado continuó trabajando en la casa hasta el pasado noviembre, cuando fue acusado de feminicidio y recluido en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, en cuyo juzgado se sigue el proceso. De ser hallado culpable podría enfrentar, según el Código Penal del Estado de México, hasta 70 años de condena, o prisión vitalicia.

“Esto (el feminicidio) no fue un hecho aislado o fortuito”, subraya el médico. “Estoy seguro de que fue planeado y de que, obviamente, hubo un abuso de confianza por parte de un empleado doméstico al que se le tenía una gran confianza y que perpetró o fue cómplice de este acto criminal. Fue un hecho muy bien planeado y ejecutado”, asegura Adrián Carballo.

De acuerdo con las investigaciones, la doctora Zárate fue asesinada dentro de su domicilio entre las 22:28 y las 22:53 horas del 11 de agosto.

Al realizar una prueba científica del luminol se descubrió restos de sangre lavada, debido a que, según los investigadores, la doctora fue golpeada con un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza, ya inconsciente, fue asfixiada.

“Los videos y el examen de su celular muestran que Máximo nunca salió esa noche del hogar de mi mamá, pero las cámaras captan a la camioneta de la doctora hasta el sitio donde es abandonada, y a un sujeto que se baja del vehículo y camina durante un buen trecho hasta que se le pierde el rastro en un taxi”, agregó el hijo de Alejandra Zárate.

Carballo señala que la persona que fue captada abandonando el cuerpo y la camioneta de su madre aún no ha sido identificado, pero considera que podría ser alguien cercano a Máximo, sin embargo, las indagatorias no han dado resultados, pero hizo un llamado a las autoridades para identificar al sospechoso.

“Ya cometió un delito grave contra una mujer, podría en cualquier momento cometer otro”, advierte. “Y probablemente, como vio el éxito que tuvo, elegir una víctima similar, una mujer que esté sola”, agregó el médico.

El robo es una línea de investigación

No existe aún claridad sobre el móvil del feminicidio, pero una línea de investigación es el robo. Carballo calcula que pudieron extraer de la casa de 3 a 3.5 millones de pesos en efectivo.

“Ella guardaba el dinero en diferentes escondites y desapareció, sin que se notara que lo hubieran sacado de manera desordenada o rápida, como si lo hubieran hecho de forma muy quirúrgica, y la única persona que podía saber dónde estaba, porque ni yo lo sabía, era Máximo, que estaba dentro de la casa”, aseguró Carballo.

En estos días, el médico se prepara para la audiencia intermedia del proceso, en la que cada una de las partes presenta las pruebas del caso, que son aceptadas o desechadas por el juez. Carballo buscará fortalecer las evidencias en contra del empleado con el testimonio de un perito particular que analizó las cámaras de seguridad del domicilio.

“Lo que realmente quiero, y confío en la autoridad para lograrlo, es que se haga justicia. Que Máximo reciba la condena que se merece, y que se localice al sujeto que sigue prófugo”, dice Carballo.

“Esto es lo que estoy pidiendo a las autoridades: que haya un juicio justo, una sentencia correcta, y que se identifique y localice al secuaz de Máximo”, expresó el médico.

¿Quién era la doctora Alejandra Zárate?

Alejandra Zárate Osorno era médica cirujana y partera egresada de la Escuela Médico Militar, a la que ingresó con 17 años. Obtuvo el primer lugar de su generación y, una vez terminada la carrera, hizo una especialidad en anatomía patológica en el Hospital Militar.

De 1989 a 1993 estudió hematopatología en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Cuando regresó, trabajó en el Hospital Militar, en el Instituto Nacional de Cancerología y, desde 1999, en el Hospital Español, donde fue nombrada directora de Patología en 2007.

Zárate formó a muchas generaciones de médicos, cuenta su hijo, primero como maestra en la Escuela Médico Militar —tenía el grado de tenienta coronel en retiro—, y después en la UNAM y en la Universidad Anáhuac.

“Yo sé que todas (las personas) son importantes, pero con ella perdimos a alguien muy relevante en la formación de muchos futuros especialistas en varias ramas de la medicina”, señaló Carballo Zárate.

Adrián Carballo Zárate, hizo énfasis en pedir que las autoridades hagan justicia para su madre y que su caso sea un llamado para que cualquier tipo de agresión de género sea castigado.

“A mí me gustaría hacer una petición para que este caso de mi madre no pasara desapercibido, sino que fuera un ejemplo de que, pese a la adversidad y a este delito que se cometió, aún hay esperanza de que se haga justicia, no nada más para los feminicidios, sino para cualquier otro tipo de agresión de género”, manifestó el doctore Carballo.

Aunque siente un vacío porque el cómplice del crimen de su madre sigue prófugo, considera un avance que uno de los presuntos culpables ya esté en prisión.