Fiscalía de CDMX pidió a Telcel registros de Taboada y Rojo de la Vega: NYT

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitó a Telcel registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de “decenas de funcionarios y políticos” entre ellos Santiago Taboada, según reveló hoy The New York Times.

La publicación del diario estadounidense afirma que la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy solicitó a la empresa de telecomunicaciones los registros debido a una investigación relacionada con casos de secuestro y desapariciones.

“Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en un documento judicial, revisado por el Times, que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este año. La vigilancia incluyó tanto a opositores como a aliados del partido gobernante, Morena”, se lee en la nota.

Esa lista incluye a Santiago Taboada, aspirante por el frente opositor a la jefatura de Gobierno; Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada local; Horacio Duarte, hoy secretario de Gobierno del Estado de México, la senadora Lily Téllez y un exjefe de Gobierno, aunque no confirmó el nombre.

También a Dolores Igareda, Magistrada de Circuito y expresidenta del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ricardo Amezcua, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.

De acuerdo con The New York Times, la fiscalía de justicia de la Ciudad rechazó este espionaje. Sin embargo, Taboada demandó a la fiscal por esta práctica y un juez federal confirmó que si solicitó a Telcel los registros.

Según los registros judiciales que revisó el diario, Telcel recibió la petición pues la fiscalía de Colima investigaba un caso de secuestro.

“En documentos judiciales, el fiscal general de Colima dijo que había solicitado a Telcel los registros telefónicos de Taboada después de que una persona anónima presentara su número de teléfono, y otros, en relación con un caso de secuestro local. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de investigación no había arrojado nada relevante y desde entonces habían destruido los registros telefónicos”, agrega The New York Times.