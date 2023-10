Ernestina Godoy causa riña en el Senado: acusan a Morena de promover su reelección

Senadores del bloque opositor en el Senado de la República, acusaron a Morena de haber realizado un foro para promover la reelección de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, para que continúe al frente en la Ciudad de México, y ante su presencia senadores de los dos bandos convirtieron el patio principal en una “arena” de discusiones.

Entre consignas a favor y en contra de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien visitó la Cámara Alta este martes, los grupos del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, se vertieron en acusaciones contra Morena y aliados de PT, PVEM y PES, por promover su candidatura.

Con el pretexto del foro “Logros y retos en el acceso a la justicia en la Ciudad de México”, al que invitó el senador José Narro Céspedes, del grupo parlamentario de Morena, la virtual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, sentenció que es ilegal que Ernestina Godoy haya cambiado la ley para reelegirse, y en ese sentido, insistió en que no puede permitirse que se quede en el cargo.

Cabe destacar que Ernestina Godoy arribó desde temprano a la sede senatorial para participar en un foro sobre procuración de justicia y luego reunirse con los integrantes de Morena y sus aliados, a fin de afianzar su reelección al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El vocero morenista en el Senado, César Cravioto, durante la reunión con la fiscal instruyó a los legisladores del partido en el poder a respaldar la reelección de Godoy Rangel.

Cuando Cravioto hablaba con los legisladores, la señora Mariel Albarrán, interrumpió y dijo que Ernestina no merecía relegirse, pues no hace justicia a las víctimas, y dijo que su ex marido atacó sexualmente a sus hijas y no se ha hecho justicia hasta ahora, pues ante ello acusó a la fiscal de encubridora.

“Quise alzar la voz y me sacaron, porque no escuchan a las verdaderas víctimas, están las colectivas que les interesa estar bien con una fiscalía que busca un cargo político, yo no busco quedar bien con ella, hay muchas madres que no han recuperado a sus hijos y mis hijas no tienen justicia y es una burla que esta mujer pretenda permanecer en el cargo”.

“Eso no es verdad, fiscal general, no ha tenido respeto por las víctimas, en específico por el ex magistrado violador. No, no podemos saber, sólo le voy a dar mi mensaje en breve”, aseguró, al tiempo que era bloqueada por una asistente del grupo parlamentario de Morena y posteriormente fue sacada por el personal de resguardo del Senado.

Un grupo de colectivos de víctimas, que iban específicamente apoyar a Ernestina Godoy apareció en la escena y comenzaron a gritar: “¡Ernestina, hermana, aquí está tu manada, Ernestina hermana, aquí está tu manada!”.

Una persona cuestionó a Ernestina Godoy sobre la violencia que policías adscritos a la FGJCDMX, ejercieron en contra de colectivos de mujeres. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Otra persona cuestionó a Ernestina Godoy sobre la violencia que policías adscritos a la FGJCDMX, ejercieron en contra de colectivos de mujeres que sólo pedían justicia, pero la funcionaria capitalina hizo como que no escuchó la pregunta.

En tanto, en el área de conferencias, decenas de víctimas convocadas por la oposición, contaban casos que la fiscalía de la Ciudad de México ha dejado en completa impunidad.

Mientras las víctimas de la Fiscalía narraban los juicios que enfrentan, llegaron otros colectivos a favor de la fiscal gritando: “¡Ernestina hermana aquí está tu manada!” y las otras mujeres respondían, fuera Godoy!, ¡fuera Godoy!, ¡fuera Godoy!”.

Cesar Cravioto, a fin a Claudia Shainbaum, mandó un mensaje a los legisladores de la Ciudad de México, pues no se hizo esperar y les advirtió que no aceptará un voto en contra de Ernestina Godoy, pues aseguró que es una fiscal bien calificada y tiene el respaldo de la ciudadanía”.