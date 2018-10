Niños llamaban El Monstruo y El Malo a violador de kinder de la GAM: revelan papás

Tras darse a conocer que un profesor habría cometido abusos sexuales, contra 37 niños en un jardín de niños de la alcaldía Gustavo A. Madero, han salido a la luz diversas declaraciones en la que los niños hablan de lo que les hacía y decía el docente.

En una de las declaraciones de la abuela de un pequeño, que presuntamente fue agredido por el docente identificado como Ramón Morales Jacobo, aseguró que "le decía que era la calaca, que tenía ojos por todos lados, que era muy grande y fuerte, que podía levantar casas y matar a quien quisiera. Le decía que aunque estuviera dormido, lo iba a estar vigilando y que si le decía algo a alguien de lo que pasaba, iba a matar a sus papás".

La entrevistada dijo, a medios de comunicación, que la noticia se dio a conocer por grupos de WhatsApp de padres , por lo que el pasado 5 de octubre se llevó a cabo una junta general con la subdirectora, Itzel, donde manifestaron su molestia por ocultarles la información y no apoyar al padre de familia acusador del plantel ubicado en la colonia Unidad Habitacional Sexta Sección, alcaldía de Gustavo A. Madero.

No quería asistir a clases, decía que le temía a "El Monstruo"

El problema se hizo más grande cuando los padres de familia detectaron que más de 30 niños coincidían en que se habían orinado en los pantalones, tenían pesadillas, no comían o no hablaban y no querían asistir a clases, pues temían que “El Monstruo” o “La Calaca” les hiciera daño.

Le decían "El Malo" porque los tocaba y los obligaba a meterse lápices en "sus partes

En otro testimonio, una menor de cinco años, dijo que también le decían "El Malo" porque los tocaba y los obligaba a meterse lápices en "sus partes". Su madre aseguró que la pequeña "llegaba varias veces rosada de su parte, le echaba pomadita y eso y no se le quitaba, ella había un tiempo que hasta se abría de piernas y se metía el lápiz en su parte".

En otra declaración a medios de comunicación, Guadalupe Serrano, madre de una menor, dijo “mi niña me comenta que "El monstruo" como ellos lo conocen, se agarraba y se bajaba los pantalones hasta las rodillas y que incluso la agarraba del cuello y que le decía es que tú tienes que ver y que mi hija le decía que no”.

El acusado, Ramón “N”, se encuentra prófugo

En tanto, Estephanie Macías, madre de uno de los menores, dijo que les explicaron la importancia de elaborar los dictámenes periciales, ya que hasta ahora no se han hecho, y así poder confirmar el abuso sexual y obtener una orden de aprehensión en contra del trabajador de la Secretaría de Educación Pública identificado como Ramón “N”, quien se encuentra prófugo.

A través de un comunicado, la SEP informó que solicitó a la Procuraduría General de Justicia actuar conforme ante los hechos denunciados en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, así como agilizar las investigaciones.

