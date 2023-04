Padres de familia mantienen rechazo a construcción de pilar del Cablebús en primaria

Padres de familia de la Escuela Primaria El Pípila Verde, en la alcaldía Miguel Hidalgo mantuvieron el rechazo a la instalación de un pilote de 20 metros de la Línea 3 del Cablebús a mitad del patio del colegio, luego de que los trabajos de excavación y cimentación aparecieran a esta semana.

Funcionarios de la Autoridad Educativa Federal (AEF), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y personal de Grupo INDI, que junto con la empresa Doppelmayr construyen la Línea 3 del Cablebús, sostuvieron una reunión con aproximadamente 100 padres de familia dentro de la escuela para informar sobre la seguridad de la construcción, pero la mayoría abandonó la reunión al no recibir respuesta a sus preguntas.

“Las autoridades de la SEP-CDMX, Secretaría de Protección Civil y la empresa Grupo INDI trajeron una presentación en donde explican lo del Cablebús, cual es su trazo, dónde están los pilotes y las estaciones, pero la comunidad de El Pípila nos retiramos. No terminaron su presentación porque nos retiramos”, relató César Ibáñez, vicepresidente de la mesa directiva de la escuela primaria.

Metrópoli Gobierno de CDMX construye soporte de L3 del Cablebús en el patio de una primaria

María de los Ángeles, que tiene sus nietas en quinto y cuarto año de primaria de la escuela El Pípila Verde, y quien junto con varios padres de familia bloquearon la avenida Parque Lira a inicios de esta semana en protesta por la instalación de la torre, aseguró que dialogan con autoridades sobre la posibilidad de quitar el estacionamiento y ampliar la escuela, para que en ese espacio instalen un domo para realizar actividades recreativas.

“No estamos de acuerdo. Apenas la cancha de basquetbol se inauguró en diciembre e iban a hacer un torneo en la escuela, pero el pilote ya echó a perder la cancha. Dicen que nos van a beneficiar porque van a recorrer el estacionamiento, a ampliar la escuela, y ahí poner un domo”, relató María de los Ángeles.

El estacionamiento tiene apenas 17 cajones sobre la calle Electrificación, el cual no acapara los dos carriles de aproximadamente seis metros, pues está sobre el terreno de la escuela.

Elvira Jiménez, madre de una alumna de sexto de primaria, también rechazó la instalación de la torre y la posible ampliación, pues resalta la inseguridad que es para los menores de edad. “No estoy de acuerdo, la seguridad de mi hija no tiene precio. No me siento segura, si se cayó el Metro de la Línea 12, ¿qué no puede pasar?”, mencionó.

¿Dónde está ubicado el pilote?

El pilote número 37 que fue instalado a mitad del patio estaba proyectado colocarse en un inicio en la Calle Molino del Rey, pero por la cercanía al túnel de la Línea 7 del Metro, que corre de Barranca del Muerto a el Rosario, fue descartado por no ser funcional.

“En el proceso del desarrollo del Cablebús Línea 3 se había pensado colocar una torre del otro lado de la Calle Molino del Rey, pero la profundidad del Metro para realizar las excavaciones era demasiado profunda, y la idea fue descartada al no ser funcional.

“La profundidad estimada del túnel del Metro de la Línea 7 del Metro, entre los 25 y 30 metros de profundidad. La profundidad de las pilas de cimentación de las torres es entre 18 y 20 metros”, indicó la presentación dada a conocer por autoridades de la AEF y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) durante una reunión sostenida el lunes con padres de familia.

La Escuela Primaria El Pípila Verde está ubicada sobre la calle Electrificación, junto con la Primaria El Pípila Azul y la Preescolar El Pípila, la cual alberga dos carriles de aproximadamente seis metros y que unen Avenida Constituyentes con Anillo Periférico.

Frente a los colegios, está ubicado el Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas, que apenas cuenta con unos pocos metros para esparcimiento de los visitantes, y a unos cuantos pasos está el puente peatonal que cruza Avenida Constituyentes y que llega a la calle Francisco Ramírez, en donde hay casas y un solo carril para la circulación de autos.

Por las avenidas como Anillo Periférico y Parque Lira, así como los puentes peatonales, reducen la posibilidad de reubicación de la instalación del pilote.

De acuerdo con padres de familia, la empresa Doppelmayr informó que “reanalizaría” la reubicación del pilote, pero hasta las 20:00 horas de este 27 de abril la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) no confirmó la valorización.