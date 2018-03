La Marina es la única opción ante ejecuciones en Tepito: ONC

Solo nos queda la Marina como una institución de confianza, pues la corrupción que ha alcanzado a las autoridades no permite un combate al narcomenudeo, lo que deriva en homicidios como los que se han registrado en Tepito, dijo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

La mayor tasa de crímenes a mano armada ocurren en la delegación Venustiano Carranza, dijo y agregó que "hay indicadores de delincuencia organizada porque existe red de corrupción de autoridades con grupos delincuencias y protegen el narcomenudeo".



Ayer este diario publicó una entrevista con Rodolfo González Valderrama, encargado del Despacho de la delegación Cuauhtémoc, quien informó que se le ha pedido el apoyo al gobierno Federal, con la Policía Federal y la Marina, para revisar los casos de homicidios en la colonia Morelos, específicamente en Tepito, zona que "ya se está calentando", dijo el martes.

El experto indicó, consultado por El Sol de México en torno a los asesinatos que se registran en calles de Tepito, que los homicidios se perpetran entre las 22:00 y 23 horas, y la hora "clímax" es alrededor de las 2:00 de la madrugada de los días viernes, sábados y domingos.



"Nosotros nos reunimos con el jefe de gobierno hace un mes, aproximadamente, y tras eso ya tenía a casi toda la policía en Masaryk y Mariano Escobedo, Perdón, ¿y eso para qué?. Eso no es inteligencia, eso no es nada. Es un desgaste de la imagen de la institución. Lo que sabemos hoy es que los homicidios se deben", criticó Francisco Rivas.



Señaló que urge fortalecer las competencias de las de policías, procuradurías, fiscalías y tribunales de todo el país en materia de procesos y operación del Sistema de Justicia Adversarial para darle certeza de sus actuaciones.



El director del Observatorio Nacional Ciudadano aseguró que la Procuraduría capitalina sí sabe cuántos homicidios están vinculados con grupos delictivos, pero no lo darán a conocer, porque consideran que es información relevante.



Sobre la regularización de la portación de armas, para hacer más severos los castigos para quienes sean detenidos con ellas, como lo ha pedido el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no es la solución para frenar los homicidios.



"El problema es que la gente no hace su trabajo, no investiga en qué delitos ha participado algún detenido. Por eso dicen que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio es una puerta giratoria para que salgan y entren (los presuntos delincuentes) de los reclusorios. El problema es que no se investiga", reiteró.