No tengo compromiso con la mafia: Purificación Carpinteyro

a candidata a la Jefatura de Gobierno por el partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro Calderón, afirmó que ninguno de los seis candidatos tiene su experiencia ni capacidad, pues en comparación del resto, ella tiene tablas en el sector público y privado.

En entrevista con El Sol de México, la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes dijo que su experiencia en las tecnologías de la información y el conocimiento en nuevas aplicaciones la ponen por delante en conocimientos para aplicar en la Ciudad de México y ésta se transforme.

Aseguró que a diferencia de sus oponentes no tiene jefe, y ningún compromiso con ninguna de las mafias: “Me refiero a todas las mafias; inmobiliarias, ambulantes, de la basura, en fin no tengo clientelas y no tengo compromisos políticos, lo cual significa que estoy libre y puedo realizar en pro de la ciudadanía lo que se tiene que hacer, es a la única que le tengo que responder por mis actos”.

Nueva Alianza siempre se va en coalición en la CdMx no sucedió, ¿por qué?



Porque sabemos que el candidato del PRI, Mikel Arriola, tiene una propuesta mucho más conservadora y se aleja de los principios que tiene Nueva Alianza. Mi partido se distingue porque respeta a los derechos humanos, propone una ciudad de libertades en el sentido que nosotros como partido que está a favor de los derechos lésbicogay, y por lo mismo tenía que lanzar a un candidato que estuviera en congruencia.

Siendo especialista en tecnología, ¿qué aplicaría y para qué en la ciudad?

En mi programa de gobierno las he llevado en todos los sentidos, por ejemplo, la utilización de las cámaras en materia de seguridad vinculadas a un sistema GPS a fin de que el sistema pueda definir qué tipo de delito se tiene que atender y qué elemento policiaco está en ese radio para llegar a atender.

También en la automatización del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que no sea necesario que sea piloteado y se pueda implementar una forma más eficaz , que el metro corra sobre sus vías, hay muchas aplicaciones. Para la localización de fugas la utilización del monitoreo a través de sistemas inteligentes que detectan dónde están, para poder actuar de manera inmediata y evitar que el 40% del Sistema Cutzamala se pierda en fugas.

Habla de regularizar la mariguana, ¿cómo lo hará?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dictado cinco sentencias indicando que la Ley General de Salud criminaliza el uso y consumo como si fuera un delito, es inconstitucional, y aplica para cinco personas en lo individual, cuando lleguen a ser ocho sentencias va a ser ya de aplicación universal, la declaración de inconstitucional ya será universal, sin embargo, en lo que llegue eso, seguirán criminándose los casos.

Actualmente 60% de los reos están en prisión por el uso y consumo del cannabis, cuando en realidad no es que sean criminales, estas personas no deberían ser recluidos, el cannabis está comprobado que tiene un nivel de toxicidad menor que el tabaco y el alcohol. En realidad estamos tratando a un problema de salud como un problema de seguridad, si nosotros tratamos al cigarro y al alcohol como un problema de salud, de la misma manera deberíamos tratar el consumo de la cannabis, y que nuestros policías se enfoquen en buscar a los verdaderos criminales.

¿Cómo piensa impulsar el desarrollo para una ciudad más moderna?



Tendremos que actuar con los programas parciales que existen, eso no significa que como jefa de Gobierno vaya a dar carta blanca para que sigan con estas “patentes de corso”, las inmobiliarias haciendo lo que se les dé su regalada gana ¡ Se pondrá orden sobre todo en la Seduvi.

No es posible pensar que simplemente por construir edificios uno puede promover la inversión, la inversión debe ir de la mano con la sustentabilidad de una comunidad, las inversiones son importantes pero deben ser para toda la ciudad y uno para un particular.

¿Cómo va a resolver el problema de la movilidad?

Mi política va a ser enfocada al transporte público. Es indescriptible pensar que los gobiernos de esta ciudad hayan privilegiado el transporte privado sobre el transporte público, empezando por haber invertido en un segundo piso para el transporte de unos pocos cuando en realidad el Metro transporta en un solo tren mil 800 personas mientras el segundo piso transporta los mismos carros en un solo día.

En el primer debate que tuvimos los candidatos parecía una subasta: “yo ofrezco 100 kilómetros de metro”, “no yo ofrezco tanto”. En mi caso no ofrecí ningún kilómetro más de Metro, y no lo hice porque ya suficiente tenemos con tratar de hacer que el sistema de transporte que hoy tenemos pueda deshacer el rezago que tenemos de más de 40 años.

¿Cuál es su plan de seguridad?

Lo primero que se tiene que hacer, porque en realidad no importa cuánto se gaste uno en tecnología si los altos mandos están coludidos con el crimen organizado, es remover los altos mandos que ya tienen un acuerdo o son parte del mismo crimen organizado, es erradicar el cáncer corrupto de esos altos mandos, y poner a quienes efectivamente tienen un compromiso con la ciudadanía en esos cargos. Después aplicaremos todas las tecnologías para atender la seguridad.

Su opinión de Claudia Sheinbaum?

Cuando uno oye la cantaleta de que “Juntos Haremos Historia”, yo preguntaría ¿qué historia hizo en la delegación Tlalpan?, porque lo único que dejó como historia, o sino que se lo pregunten a los habitantes de Tlalpan, fue otorgar muchísimos permisos para la construcción, una serie de inmuebles donde no deberían haber existido. Permitió que el colegio Rébsamen continuara operando cuando un año antes recibió del Invea una notificación que ese colegio tenía tres fallas y pese haber recibido esa notificación no procedió a clausurar. ¿Cómo se atreve a lanzarse a la candidatura?

¿Merece Alejandra Barrales ser la jefa de Gobierno?

Dios no, por supuesto que no. Alejandra Barrales ha demostrado que no tiene la capacidad ni la experiencia, es lamentable que se hayan exhibido públicamente todas las propiedades de los cuales no hay ninguna lógica para que se haya hecho de tal fortuna, no hay cómo acreditar el hecho de que tenga propiedades de esa magnitud.

Pero no sólo eso, habiendo sido parte de todos estos gobiernos, al final de cuentas no ha hecho nada por nuestra capital. ¿Díganme qué ha hecho Barrales?

Usted dice que no se debe a nadie, Elba Esther Gordillo, es la fundadora de Nueva Alianza, ¿qué opinión le merece?Sí, el partido nació con Elba Esther, lo único que sé es que no he visto absolutamente nada de ella excepto en los periódicos, porque sé que no ella, pero sí su familia, está con Morena, hasta donde yo tengo conocimiento la maestra está apoyando a

Andrés Manuel López Obrador.